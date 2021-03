Intiland Gelar Topping Off Apartemen Fifty Seven Promenade

Rabu, 31 Maret 2021 | 19:52 WIB

Oleh : Imam Muzakir / FER

PT Intiland Development Tbk menyelesaikan tahapan pembangunan struktur utama apartemen Fifty Seven Promenade yang berlokasi di kawasan pusat bisnis MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu, 31 Maret 2021. (Foto: Beritasatu Photo)

Jakarta, Beritasatu.com - PT Intiland Development Tbk atau Intiland, berhasil menyelesaikan tahapan pembangunan struktur utama tower City apartemen Fifty Seven Promenade yang berlokasi di kawasan pusat bisnis MH Thamrin, Jakarta Pusat.

Penyelesaian tahapan konstruksi ini ditandai melalui pelaksanaan penutupan atap atau topping off oleh jajaran manajemen perseroan dan pihak kontraktor, Rabu (31/3/2021).

Direktur Pengembangan Bisnis Intiland, Permadi Indra Yoga menyatakan, fokus perseroan saat ini memastikan investasi jangka panjang konsumen di Fifty Seven Promenade terjaga dengan baik.

Pelaksanaan topping off menjadi tahapan penting bagi perseroan untuk menyelesaikan pembangunan apartemen Fifty Seven Promenade. Selanjutnya, perseroan memasuki tahapan penyelesaian fasad bangunan dan interior tower City keseluruhan proyek hunian vertikal eksklusif ini.

"Meski di masa pandemi Covid-19, kami terus berupaya maksimal untuk segera menyelesaikan pembangunan apartemen Fifty Seven Promenade. Topping off menjadi milestone atau pencapaian penting dalam tahapan pengembangan dalam rangka memenuhi harapan para konsumen yang mempercayakan investasinya kepada kami,” ungkap Permadi Indra Yoga.

BACA JUGA Perkantoran Sehat Jadi Tren Baru di Masa Pandemi

Fifty Seven Promenade merupakan pengembangan proyek mixed-use and high rise yang berlokasi di kawasan pusat bisnis MH Thamrin, Jakarta Pusat. Menempati area seluas 3,2 hektare, pengembangan Fifty Seven Promenade terbagi ke dalam dua tahapan.

Pengembangan tahap pertama menempati area seluas 1,3 hektare yang meliputi pembangunan dua tower apartemen yakni City57 setinggi 24 lantai dan Sky57 setinggi 49 lantai. Sementara pengembangan tahap kedua terdiri dari satu tower apartemen, satu tower perkantoran, dan fasilitas ritel promenade.

"Saat ini konstruksi tower Sky57 terus kami kebut agar tetap sesuai target. Kami proyeksikan dalam beberapa bulan pekerjaan konstruksi akan selesai, sehingga topping off tower Sky57 bisa dilakukan bulan Agustus 2021,” ujarnya.

BACA JUGA Intiland Tunjuk Total sebagai Kontraktor Utama SQ Rés

Pimpinan Proyek Fifty Seven Promenade, Trijas Hwe, menambahkan, perseroan optimistis proses pembangunan apartemen Fifty Seven Promenade berjalan lancar, meskipun masih dalam situasi pandemi Covid-19. Perseroan terus berusaha secara maksimal untuk menjaga target progres pembangunan bisa tercapai.

Trijas Hwe menjelaskan, sesuai dengan rencana pengembangan, pekerjaan pembangunan apartemen Fifty Seven Promenade akan selesai pada triwulan ketiga tahun 2022. Perseroan kemudian akan melakukan proses serah terima unit ke konsumen mulai triwulan IV tahun 2022.

"Progres pembangunan masih sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Kami berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh proses pembangunan tepat waktu, sehingga konsumen bisa segera menikmati apartemen ini,” ujar Trijas Hwe.

Sumber: BeritaSatu.com