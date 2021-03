Harga Minyak Jatuh karena OPEC+ Khawatir Pemulihan Permintaan Melambat

Kamis, 1 April 2021 | 07:08 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak turun pada perdagangan Rabu (31/4/2021) di tengah kekhawatiran pemulihan pasar setelah OPEC dan sekutunya menurunkan perkiraan pertumbuhan permintaan 2021, meskipun kuatnya aktivitas pabrik Tiongkok memberikan dukungan.

Minyak mentah Brent untuk Mei turun 48 sen, atau 0,8% menjadi US$ 63,66 per barel. Kontrak Brent yang lebih aktif untuk Juni turun 53 sen, atau 0,83%, menjadi US$ 63,64 per barel. Sementara minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS melemah US$ 1,13, atau 1,9% menjadi US$ 59,52 per barel.

OPEC+ telah menurunkan perkiraan pertumbuhan permintaan minyak pada tahun ini sebesar 300.000 barel per hari (bph), sebuah laporan dari pertemuan panel ahli yang dilihat Reuters. OPEC+ bertemu pada Kamis (1/4/2021) untuk memutuskan kebijakan produksi. "Mengingat pandangan pesimistis ini, tampaknya kuota produksi akan tetap berlaku untuk 1 bulan lagi," kata analis Commerzbank Eugen Weinberg.

OPEC+ saat ini membatasi produksi 7 juta barel per hari dalam upaya untuk mendukung harga dan mengurangi kelebihan pasokan. Sementara Arab Saudi telah menambah pemotongan 1 juta barel per hari.

"Pasar minyak masih tebak-tebakan hari ini, apa kebijakan yang akan ditetapkan pada pertemuan besok, tetapi harga Brent US$ 64 per barel menandakan bahwa pedagang mengharapkan pendekatan yang hati-hati dari OPEC+," kata analis Rystad Energy Louise Dickson.

Menteri Perminyakan Kuwait Mohammad Abdulatif al-Fares menyatakan optimisme yang penuh kehati-hatian pada Rabu bahwa permintaan minyak global akan meningkat karena program vaksinasi Covid-19 semakin cepat dan industri akan pulih.

Sementara data American Petroleum Institute menunjukkan peningkatan stok minyak mentah AS yang lebih besar dari perkiraan. Pedagang akan mengamati data Rabu dari Informasi Energi AS (EIA) untuk panduan lebih lanjut.

Harga minyak mendapat beberapa dukungan karena aktivitas manufaktur Tiongkok Maret berkembang pada laju tercepat dalam 3 bulan karena pabrik menaikkan produksi setelah libur Tahun Baru Imlek.

Sumber: CNBC