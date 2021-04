Penggunaan Energi Terbarukan dan Tenaga Gas Dorong Percepatan Dekarbonisasi

Kamis, 1 April 2021 | 07:47 WIB

Oleh : Happy Amanda Amalia / PYA

Jakarta, Beritasatu.com – GE telah berkomitmen untuk membangun netralisasi karbon dalam sistem operasional perusahaan pada 2030 dan target beralih dari tenaga batubara. Menurut GE, percepatan dan penyebaran strategis dari energi terbarukan dan tenaga gas dapat mendorong kemajuan substansial dalam mengatasi perubahan iklim dalam waktu dekat, menuju penghasilan emisi karbon yang rendah di masa depan.

Dalam laporan berjudul “Accelerated Growth of Renewables and Gas Power Can Rapidly Change the Trajectory on Climate Change” yang membahas komitmen dekarbonisasi, GE menyampaikan bahwa belum terdapat sumber listrik tunggal yang cukup. Namun, jika digunakan secara bersamaan, listrik tersebut dapat mendukung dekarbonisasi dengan kecepatan dan skala yang diperlukan untuk mencapai kondisi iklim yang substansial.

Laporan itu juga menjelaskan beberapa jalur teknis bagi tenaga gas untuk mencapai jejak karbon yang lebih rendah melalui penggunaan bahan bakar rendah dan nol karbon – termasuk hidrogen – serta teknologi pemanfaatan dan sekuestrasi penangkapan karbon (CCUS).

“Mengatasi perubahan iklim adalah prioritas global yang mendesak dan harus ditingkatkan untuk mempercepat kemajuan yang dimulai dari sekarang. Kami yakin tenaga gas dan sumber energi terbarukan memiliki peran yang kritis dan berarti dalam perkembangan global dengan peralihan batubara ke gas. Upaya ini dilakukan dengan terus mengembangkan berbagai jalur untuk perwujudan teknologi gas karbon rendah ke nol karbon di masa depan,” ujar CEO GE Gas Power Scott Strazik dalam siaran pers, Rabu (31/3).

Sebagai pembangkit listrik di Indonesia, GE menyediakan basis terpasang lebih dari 25 gigawatt (GW) yang dihasilkan oleh turbin gas dan uap, serta H-Technology pertama di negara ini. Teknologi GE ini setara sekitar 26% dari total listrik yang terpasang di Indonesia.

Sementara itu, pemerintah berupaya mengeluarkan peraturan baru guna mempercepat pengembangan energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin. Namun demikian, fokus utama Perusahaan Listrik Negara (PLN) terdapat pada ekonomi, yaitu biaya terendah untuk pembangkit listrik saat ini yang berbahan bakar batubara.

GE berkomitmen untuk mempromosikan GT (9HA) berefisiensi tinggi untuk menstabilkan jaringan listrik, aero fleksibel (dan EGT) guna keseimbangan energi terbarukan yang terputus-putus di Indonesia, dan untuk mengadvokasi kebijakan energi bersih (gas dan terbarukan), pasar pendukung, dan skema pajak karbon untuk mempercepat pengembangan energi bersih.

Di samping itu, laporan GE memberi gambaran umum mengenai teknologi dan kondisi pasar dari beberapa sumber pembangkit listrik, termasuk energi terbarukan, gas, batubara, nuklir, serta terobosan teknologi yang diperlukan untuk menciptakan penyimpanan baterai yang lebih hemat biaya.

“Dengan lebih dari 125 tahun pengalaman dalam industri listrik, GE memiliki posisi yang kuat untuk terus memimpin dan mendorong masa depan energi. Kami memprioritaskan investasi dalam teknologi untuk meningkatkan energi terbarukan yang hemat biaya, dan terus beralih terhadap tenaga gas net nol dengan kemajuan dalam teknologi hidrogen dan penangkapan. Energi terbarukan yang dicampur dengan gas dapat mendorong transisi energi untuk mencapai pengurangan emisi karbon yang lebih besar dan cepat dibandingkan dengan energi terbarukan secara tunggal,” kata Wakil Presiden Senior GE dan Direktur Teknologi serta mantan CEO bisnis GE Gas Power & Renewables Vic Abate.

GE Renewable Energy sendiri terus berinvestasi dalam inovasi teknologi yang dapat menurunkan biaya energi terbarukan, sebagai pendorong utama pertumbuhan industri berkelanjutan seperti yang tercantum dalam laporan. Perusahaan tersebut baru-baru ini mengumumkan peluncuran turbin angin lepas pantai Haliade-X, turbin paling kuat di dunia, yang akan beroperasi hingga 13 MW sebagai fase pertama dari operasional angin lepas pantai Dogger Bank di Inggris.

Turbin gas GE telah berdiri selama 80 tahun, tak tertandingi dalam industri pembangkit listrik. Turbin gas HA GE – turbin gas paling efisien di dunia dengan pertumbuhan paling cepat – telah membentuk beberapa industri terdepan dan mendapat dua rekor dunia. GE juga menawarkan armada turbin gas paling andal dengan hidrogen dan bahan bakar BTU rendah, yang telah beroperasi lebih dari enam juta jam selama beberapa dekade di lebih dari 75 turbin gas.

GE terus berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi hidrogen dan penangkapan karbon melalui kemitraan erat dengan Pusat Penelitian Global GE – untuk membantu meningkatkan jejak karbon rendah hingga nol untuk tenaga gas.

GE Gas Power juga menandatangani beberapa program dekarbonisasi strategis, termasuk perjanjian dengan Uniper dan Long Ridge Energy Center pada 2020. GE berupaya mewujudkan beberapa proyek dekarbonisasi di sepanjang 2021 dan 2022, untuk memperlancar pembangunan berbahan bakar hidrogen dan teknologi penangkapan serta sekuestrasi karbon.

Sebagai informasi, GE Gas Power telah bergabung dengan Carbon Capture Coalition, sebuah kolaborasi non-partisan dengan lebih dari 80 bisnis dan organisasi yang mendukung kebijakan federal dalam penangkapan, pengangkutan, penggunaan, pemindahan, dan penyimpanan karbon di seluruh dunia.

Sumber: BeritaSatu.com