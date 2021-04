Harga Emas Naik, tetapi Secara Kuartalan Terburuk dalam 4 Tahun

Kamis, 1 April 2021 | 07:27 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas melonjak pada akhir perdagangan Rabu atau Kamis pagi WIB (1/4/2021) dari penurunan tajam 2 hari beruntun sebelumnya kembali bertengger di atas level psikologis US$ 1.700 per ons. Kenaikan emas terjadi setelah pelemahan dolar dan penurunan imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat dari level tertinggi.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Juni di divisi COMEX New York Exchange, melonjak US$ 29,6 atau 1,76% menjadi US$ 1.715,60 per ons.

BACA JUGA Emas Antam Turun Rp 8.000 Per Gram

Meskipun rebound, emas masih melemah untuk bulan ketiga berturut-turut, kehilangan sekitar 1,0% untuk Maret dan terperosok hampir 10% untuk kuartal pertama tahun ini dan merupakan penurunan kuartalan terbesar sejak kuartal keempat 2016.

"Imbal hasil obligasi stabil dan dolar melemah, kami melihat sedikit ada pergerakan dari posisi terendah di pasar emas," kata Direktur Perdagangan Logam High Ridge Futures, David Meger.

Dolar melemah dari dekat level tertinggi 5 bulan. Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya di 93,2. Imbal hasil surat utang AS 10-tahun juga turun menjadi 1,73%.

"Rencana stimulus struktural yang sangat besar dari Presiden AS Joe Biden telah berkontribusi pada kekhawatiran inflasi dan akan mendukung pasar emas," kata Meger.

BACA JUGA Bursa Eropa Ditutup Melemah, Inflasi Melonjak

Emas dipandang sebagai lindung nilai terhadap inflasi, tetapi kenaikan imbal hasil obligasi telah menantang status itu karena diterjemahkan ke dalam peluang kerugian yang lebih tinggi untuk menahan emas yang tidak memberikan imbal hasil.

Sementara positifnya data ekonomi yang dirilis Rabu (31/3/2021) membatasi kenaikan emas. Automated Data Processing Inc. melaporkan bahwa Amerika Serikat menambah 517.000 pekerjaan baru pada Maret, kenaikan terbesar dalam 6 bulan.

Institute for Supply Management (ISM) Chicago melaporkan indeks manajer pembelian Chicago meningkat tajam menjadi 66,3 pada Maret, naik dari 59,5 pada Februari dan lebih baik dari yang diperkirakan.

Logam mulia lainnya, perak pengiriman Mei naik 39,5 sen atau 1,64% menjadi US$ 24,532 per ons. Platinum pengiriman Juli naik US$ 30,90 atau 2,66% menjadi US$ 1.191,50 per ons.

Sumber: CNBC