Mark Dynamics Bukukan Kenaikan Laba Bersih 63,85%

Kamis, 1 April 2021 | 10:05 WIB

Oleh : Lona Olavia / WBP

Tanjung Morawa, Beritasatu.com- Produsen cetakan sarung tangan kesehatan berbasis porselen, PT Mark Dynamics Indonesia Tbk (MARK) meraup laba sebesar Rp 144,19 miliar, meningkat 63,85% dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp 88 miliar.

“Gaya hidup baru akan pentingnya kesehatan mendongkrak penjualan sarung tangan, sehingga cetakan sarung tangan menjadi peranan penting dalam produksi sarung tangan,” kata Presiden Direktur Mark Dynamics Indonesia Ridwan Goh dalam siaran pers, Kamis (1/4/2021).

Peningkatan laba bersih didukung penetrasi pasar baru, serta strategi produksi untuk mencapai efisiensi dan peningkatan kualitas produk. Pada tahun 2020 ini MARK mencetak penjualan tertinggi sepanjang masa dengan membukukan Rp 565,44 miliar, naik 56,39% dari tahun 2019 sebesar Rp 361,54 miliar. Volume produksi meningkat sebesar 22% menjadi 8,8 juta pieces di tahun 2020 dibandingkan dengan 7,2 pieces di tahun 2019.

Selama 2020, Ridwan menambahkan, perseroan menjadi tujuan utama produsen sarung tangan dunia. Hal ini meningkatkan average selling price (ASP) sekitar 15%. Sebagai informasi, permintaan cetakan sarung tangan global di tahun ini melonjak lebih dari 100% dimana supply seluruh dunia hanya naik lebih kurang 30%. MARK bahkan telah mengantongi kontrak penjualan sebesar sekitar US$ 70 juta untuk pengapalan pada 2021.

Produk perseroan laku seiring permintaan sarung tangan secara global. Pada kontrak mendatang selain Malaysia, produsen sarung tangan juga berasal dari beberapa negara seperti Tiongkok, Thailand, Vietnam, Afrika Selatan, dan Amerika Serikat.

Penjualan Mark Dynamics selama ini berorientasi pada pasar ekspor dengan komposisi sekitar 77% dan pasar domestik sekitar 33%. Porsi penjualan lokal meningkat menjadi 33% karena hasil konsolidasi dengan perusahaan anak yang baru di akuisisi di bulan Juli 2020. Penjualan ekspor dari perseroan sendiri terus stabil dengan komposisi ekspor 95% dan domestik sebesar 5% mengingat negara yang menjadi tujuan ekspor utama adalah Malaysia yang merupakan produsen sarung tangan yang memiliki 65% pangsa pasar sarung tangan di dunia.

Adapun, pertumbuhan kinerja operasional yang dicapai perseroan pada tahun 2020 berjalan seiring dengan peningkatan kinerja keuangan di mana total aset meningkat 63,11% menjadi Rp 719,72 miliar per 31 Desember 2020 dibandingkan dengan Rp 441,25 miliar Per 31 Desember 2019. Peningkatan juga terjadi pada posisi ekuitas sebesar Rp 409,47 miliar per 31 Desember 2020 dibandingkan dengan Rp 299,02 miliar per 31 Desember 2019.

Terkait pangsa pasar, per tahun 2020, MARK telah meriaih market shares sebesar 35% dengan kapasitas produksi sebanyak 800.000 pieces per bulan. Berkat pandemi, perseroan bisa melebarkan sayapnya sampai Tiongkok, mendapatkan kepercayaan dari pemain-pemain besar seperti Intco, Zhong Hong Pu Lin, dan BlueSail.

