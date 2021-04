Pelaku Pasar Cermat Anggaran Infrastruktur Biden

Kamis, 1 April 2021 | 11:01 WIB

Jakarta, Beritasatu.com — Pelaku pasar di Bursa Efek Indonesia (BEI) mencermati Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden yang mengumumkan dana infrastruktur US$ 2,25 triliun selama periode 8 tahun. Rencana ini termasuk US$ 621 miliar untuk transportasi dan US$ 580 miliar untuk manufaktur.

Dalam riset harian Kiwoom Sekuritas, Kamis (1/4/2021), Presiden AS Biden tengah mengusulkan untuk meningkatkan pajak penghasilan badan menjadi 28% dari 21%. Selain itu, menaikkan pajak atas pendapatan luar negeri perusahaan untuk bisa menyukseskan rencana tersebut. "Namun paket tersebut kemungkinan akan menghadapi tantangan khususnya terkait kenaikan pajak," kata riset Kiwoom.

Bagian kedua dari rencana stimulus yang berhubungan dengan perawatan kesehatan dan pengasuhan anak pun diharapkan terjadi dalam beberapa minggu.

Dari dalam negeri, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan total anggaran penanganan Covid-19 dan program vaksinasi yang mencakup pengadaan, perawatan, insentif tenaga kerja hingga testing dan tracing Covid-19 telah mencapai Rp 130,03 triliun pada tahun ini.

Dia merinci, anggaran senilai Rp 130,03 triliun tersebut mencakup pengadaan dan program vaksin senilai Rp 58,18 triliun, testing dan tracing Rp 9,91 triliun, serta perawatan (therapeutic) dan insentif tenaga kesehatan senilai Rp 61,94 triliun.

Sri Mulyani membandingkan bahwa anggaran tersebut setara dengan tujuh kali anggaran pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai, atau 34 kali pembangunan Wisma Atlet atau empat kali pembangunan MRT atau 81 kali pembangunan air minum Jatiluhur. Adapun anggaran penanganan Covid-19 ini seluruhnya dibiayai APBN.

