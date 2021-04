Indonesia Minta Rumania Bantu Hambatan Produk Sawit RI di Uni Eropa

Kamis, 1 April 2021 | 20:51 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Indonesia dan Rumania sepakat untuk lebih meningkatkan kerja sama kedua negara, antara lain di bidang ekonomi, perdagangan, investasi, pemberantaan terorisme, penanggulangan Covid-19, dan saling dukung di forum internasional. Indonesia juga meminta dukungan Rumania terkait hambatan dari Uni Eropa terhadap produk sawit asal Indonesia.

Hal tersebut mengemuka dalam pertemuan “High Level Talk” antara Kementerian Luar Negeri Indonesia dengan Kementerian Luar Negeri Rumania yang berlangsung secara virtual, Kamis (1/4/2021). Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Mahendra Siregar memimpin delegasi Indonesia didampingi Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri Ngurah Swajaya dan Duta Besar Indonesia untuk Rumania merangkap Moldova, Muhammad Amhar Azeth.

Sementara, delegasi Rumania dipimpin oleh State Secretary for Global and Diplomatic Strategies, Cornel Feruta, yang didampingi Duta Besar Rumania untuk Indonesia merangkap Timor Leste dan ASEAN, Dan Adrian Malanescu.

Wamenlu Mahendra Siregar mengatakan, pertemuan ini sangat penting untuk lebih meningkatkan hubungan kedua negara dan mengeksplorasi peluang kerja sama, serta mengatasi tantangan yang disebabkan oleh Covid-19. “Kami mengidentifikasi sektor-sektor prioritas kerja sama, seperti industri, teknologi digital, komunikasi, dan transportasi, termasuk kerja sama sektor pelabuhan,” kata Mahendra Siregar.

Wamenlu mengatakan, saat ini masih ada hambatan dagang dari Uni Eropa terhadap produk minyak sawit dan meminta dukungan Rumania untuk mengatasi hambatan tersebut. Mahendra Siregar mengatakan, minyak sawit Indonesia sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan Uni Eropa. Hambatan ini juga berdampak pada produk minyak kelapa, yang merupakan salah satu produk utama Indonesia dan sejumlah negara ASEAN.

Sementara, State Secretary Cornel Feruta menyampaikan rasa simpati kepada Indonesia atas terjadinya aksi teror di Makassar beberapa waktu lalu dan mendukung Indonesia dalam menanggulangi terorisme. Cornel Feruta menambahkan, peluang kerja sama kedua negara, seperti bidang perdagangan, sangat besar. Rumania dapat menjadi pintu masuk produk Indonesia ke Uni Eropa, dan sebaliknya, Indonesia dapat menjadi pintu gerbang produk Rumania ke kawasan.

Dalam upaya peningkatan kerja sama ekonomi dan perdagangan, kedua pihak mendorong kontak langsung antara pelaku bisnis kedua negara. Pertemuan Working Group on Trade, Industry, and Investment (WGTII) antara Indonesia dan Rumania pada Oktober 2021 diharapkan dapat memberikan kontribusi pada peningkatan kerja sama kedua negara.

Pada kesempatan itu, Indonesia mengundang Rumania untuk ikut serta pada pertemuan bisnis secara hibrida antara Indonesia dengan negara-negara Eropa Tengah dan Timur yang akan diselenggarakan pada pertengahan 2021.

Selain upaya-upaya peningkatan kerja sama bilateral, dalam pertemuan dibicarakan juga isu-isu regional dan global, seperti kerja sama Indonesia-Uni Eropa dan ASEAN-Uni Eropa. Kedua pihak menyinggung juga situasi yang terjadi di Myanmar dan mendorong terselenggaranya dialog antarpihak untuk terciptanya perdamaian dan stabilitas di negara itu.

Indonesia dan Rumania telah menjalin hubungan diplomatik sejak 1950. Kedua negara memiliki potensi kerja sama yang besar untuk dikembangkan, terutama di bidang perdagangan.

Di tengah pandemi Covid-19, pada 2020 nilai perdagangan Indonesia dengan Rumania sebesar US$ 153,4 juta atau naik 0,8% dari 2019 sebesar US$ 152,2 juta. Neraca perdagangan kedua negara pada 2020 menunjukan surplus bagi Indonesia sebesar US$ 64,5 juta. Ekspor Indonesia ke Rumania sebesar US$ 108,9 juta, yang keseluruhannya adalah ekspor nonmigas.

Indonesia menjadi salah satu tujuan wisata warga Rumania. Pada 2019, wisatawan Rumania ke Indonesia sebanyak 18.650 orang, naik 32,3% dari 2018 sebanyak 14.092 orang. Pada 2020, kunjungan wisatawan asing, termasuk dari Rumania ke Indonesia, terdampak pandemi Covid-19.

Pada pertengahan 2021, Indonesia sedang mempertimbangkan pembukaan kembali Bali sebagai tujuan wisatawan asing dengan menerapkan protokol kesehatan. Terkait itu, warga Rumania diharapkan dapat kembali berwisata ke Indonesia.

