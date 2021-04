Matrix NAP Info Luncurkan Fitur Baru untuk Jaminan Proteksi Layanan Pelanggan Rumahan

Kamis, 1 April 2021 | 23:33 WIB

Oleh : Bernadus Wijayaka / BW

Para pejabat dari PT NAP Info Lintas Nusa atau Matrix NAP Info dan WE+ (PT Kita Indonesia Plus), berpose setelah penandatanganan kerja sama di Jakarta, Selasa, 30 Maret 2021. (Foto: Isrimewa)

Jakarta, Beritasatu.com - Penyedia jasa telekomunikasi PT NAP Info Lintas Nusa atau Matrix NAP Info kembali berinovasi dalam memberikan layanan terbaik bagi para pelanggannya.

Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya produk baru, yaitu layanan Matrix Broadband Home. Ini merupakan produk internet berkualitas yang ditujukan bagi para pelanggan rumahan, dilengkapi dengan teknologi berbasis 100% fiber optic.

Bukan hanya mengeluarkan internet rumahan, Matrix NAP Info, yang baru saja berulang tahun ke-21 ini, menjadi internet service provider pertama di Indonesia yang memberikan jaminan layanan terproteksi.

Menggandeng WE+ (PT Kita Indonesia Plus), salah satu smart insurance marketplace di Indonesia, Matrix NAP Info melengkapi produk tersebut dengan fitur #MatriXtraGuarantee. Melalui fitur ini pelanggan mendapatkan layanan internet plus benefit asuransi kecelakaan dan juga jaminan klaim kompensansi apabila terjadi gangguan koneksi.

"Kami tentunya selalu berusaha untuk mencapai tujuan perusahaan yaitu kepuasaan pelanggan. Melalui fitur #MatriXtraGuarantee di produk broadband kami diharapkan mampu memberikan nilai lebih bagi pelanggan. Selain menikmati layanan internet maksimal yang sangat penting di era new normal ini, pelanggan pun terjamin kenyamanannya dengan adanya benefit asuransi yang ditawarkan oleh partner kami yaitu WE+”, ujar Thomas Dragono, Managing Director Matrix NAP Info, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (1/4/2021).

Perlindungan

WE+ telah bekerja sama dengan lebih dari 25 perusahaan asuransi di Indonesia dan merupakan partner komersial bagi Matrix NAP Info. Tujuan utama dari kerja sama ini tentunya untuk memberikan perlindungan kepada pelanggan Matrix NAP Info terhadap layanan internet selama masa berlangganan.

Jaminan perlindungan yang diberikan kepada pelanggan adalah apabila layanan internet mengalami gangguan minimal empat jam tanpa pemberitahuan sebelumnya, maka pelanggan berhak mendapatkan penggantian atas ketidaknyamanan dari layanan Matrix NAP Info. Serta setiap pelanggan juga mendapatkan perlindungan asuransi kecelakaan diri senilai Rp 5 juta selama masa berlangganan.

“Dengan kemitraan ini akan memberikan mutualisme di kedua belah pihak serta dapat menambah jaringan mitra untuk WE+. Dan tentunya untuk pelanggan Matrix NAP Info, kerja sama ini akan menjadi nilai tambah di mana pelanggan tidak perlu merasa khawatir saat berinternet ditambah lagi jaminan kecelakaan serta kesehatan yang diberikan. Benefit ini akan memberikan kepuasan tersendiri untuk pelanggan Matrix NAP Info,” kata Milza Oktavira, Sales Director PT Kita Indonesia Plus.

Thomas menambahkan, selain menjaga kualitas layanan, inovasi juga merupakan kunci penting untuk menciptakan sebuah produk yang dapat menyesuaikan dan menjawab kebutuhan pelanggan.

Dia yakin, dengan kerja sama antara Matrix NAP Info dan WE+, akan mampu menghadirkan suatu terobosan baru di tengah industri internet retail saat ini.

Sumber: BeritaSatu.com