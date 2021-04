OPEC+ Putuskan Kurangi Pembatasan Produksi Mulai Mei

Jumat, 2 April 2021 | 06:59 WIB

London, Beritasatu.com - Produsen minyak paling kuat di dunia dan mitranya OPEC+ pada Kamis (1/4/2021) memutuskan untuk secara bertahap mengurangi pembatasan produksi mulai bulan depan. Pada Mei, OPEC+ akan memangkas produksi 350.000 barel per hari dan 350.000 lainnya pada bulan Juni. Sementara pada Juli, pemangkasan akan ditingkatkan menjadi 450.000 barel per hari.

Selain itu, Arab Saudi akan menghentikan secara bertahap pemotongan sukarela ekstra pada Juli, sebuah langkah yang akan menambah 1 juta barel per hari. Di bawah kesepakatan Kamis, pemotongan yang diterapkan oleh OPEC+, akan sedikit di atas 6,5 juta barel per hari mulai Mei, dibandingkan dengan sedikit di bawah 7 juta barel per hari pada April.

Pertemuan itu terjadi tak lama setelah Terusan Suez dibuka kembali untuk lalu lintas dan ketika virus corona terus menyebar ke seluruh dunia. Presiden Prancis Emmanuel Macron memerintahkan lockdown nasional ketiga untuk mengurangi tekanan pada rumah sakit.

Krisis Covid-19 yang sedang berlangsung terus mengaburkan prospek permintaan. Analis memperkirakan hal ini menegaskan kembali kehati-hatian Arab Saudi tentang pemulihan ekonomi global.

Menjelang pertemuan, para analis berpikir grup tersebut akan menjaga tingkat produksi tetap konsisten. Analis di Eurasia Group mencatat bahwa bulan lalu di pasar minyak global berfluktuasi signifikan sehingga membawa minyak mentah berjangka Brent turun menjadi US$ 62 per barel dari US$ 70, sebelum stabil di sekitar US$ 64 dalam beberapa hari terakhir. "Insiden Terusan Suez membantu banyak produsen minyak, karena mencegah penurunan harga lebih lanjut," kata analis di Eurasia Group dalam catatan penelitian yang diterbitkan Rabu (30/3/2021)

Patokan internasional minyak mentah berjangka Brent naik US$ 2,38, atau 3,8%, ke US$ 65,08 per barel. Sementara

kontrak berjangka West Texas Intermediate AS di US$ 61,63, naik lebih 4%. Kedua kontrak sebelumnya diperdagangkan di zona merah selama sesi.

Menjelang pertemuan, Sekretaris Jenderal OPEC Mohammed Barkindo menekankan perlunya sikap kehati-hatian karena ketidakpastian dan kerapuhan yang terus berlanjut akibat pandemi virus corona. Demikian pula, Arab Saudi sebelumnya telah mendorong sekutunya untuk tetap berhati-hati pada kebijakan produksi.

Menteri Energi AS Jennifer Granholm mengatakan melalui Twitter pada Kamis bahwa dia berbicara dengan Menteri Energi Arab Saudi Pangeran Abdulaziz bin Salman untuk menegaskan kembali pentingnya kerja sama internasional untuk memastikan sumber energi terjangkau dan dapat diandalkan konsumen." Hal itu dianggap sebagai panggilan pertama ke Riyadh dari seorang pejabat AS menjelang pertemuan OPEC sejak Presiden Joe Biden menjabat.

OPEC+ awalnya setuju untuk memangkas produksi minyak dengan rekor 9,7 juta barel per hari tahun lalu, sebelum mengurangi pemotongan menjadi 7,7 juta dan akhirnya 7,2 juta dari Januari.

