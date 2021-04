Hadapi Era 5G, Mitratel Agresif Pacu Pertumbuhan

Jumat, 2 April 2021 | 07:04 WIB

Jakarta, Beritasatu.com– Perusahaan menara telekomunikasi, PT Dayamitra Telekomunikasi (Mitratel) akan tetap agresif memacu pertumbuhan perusahaan baik secara organik maupun anorganik serta memacu perbaikan fundamental bisnis dengan peningkatan performa keuangan dan perbaikan internal.

“Ke depan Mitratel akan bertransformasi dari tower business menuju digital infrastructure company dengan salah satu prioritas strategi bisnis yaitu tetap agresif memacu pertumbuhan perusahan dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi menuju era 5G,” kata Direktur Utama Mitratel Theodorus Ardi Hartoko dalam Webinar Telco Technology Update bertema "Expanding Business Opportunities and Facing the Challenges in the 5G Era" seperti dikutip dalam keterangan yang diterima Jumat (2/4/2021).

Webinar yang mengupas potensi tower provider menuju era teknologi 5G tersebut diisi profesional di bidang teknologi komunikasi di antaranya Dirjen Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika Kemkominfo Ismail sebagai keynote speaker.

Hartoko mengatakan, berbagai langkah strategis telah dilakukan Mitratel untuk memperkuat bisnis menara telekomunikasi dalam upaya meningkatkan value creation bisnis tower dan memastikan ketersediaan infrastruktur jaringan berkualitas. "Saat ini Mitratel memiliki lebih dari 22.000 menara telekomunikasi yang tersebar di seluruh Indonesia," kata dia.

Dalam memacu pertumbuhan alat produksi aak usaha PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) ini juga mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam melakukan investasi. Hal ini agar semua strategi dan kebijakan yang dilakukan tetap compliance dengan aturan dan rencana jangka panjang perusahaan. "Mitratel masih akan terus melakukan ekspansi untuk mendukung peningkatan kualitas jaringan dan memperluas jangkauan layanannya, terlebih menghadapi pengembangan teknologi 5G yang akan segera diimplementasikan di Indonesia," kata Hartoko.

Dia berharap Mitratel sebagai salah satu provider menara telekomunikasi dapat mengambil peranan penting dalam pembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas data lebih cepat termasuk fiberisasi jaringan menara telekomunikasi.

