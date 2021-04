Nippon Paint Perluas Pasar dengan Ekspansi ke AS dan Eropa

Jumat, 2 April 2021 | 18:37 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Nippon Paint Holdings Co Ltd sebagai produsen cat komprehensif dengan sejarah terpanjang di Jepang, baru saja merayakan hari jadinya yang ke-140 pada Minggu (14/3/2021) lalu. Nippon Paint kini melakukan ekspansi ke Amerika Serikat (AS) serta Eropa seiring dengan perkembangan perusahaan di pasar global.

President and CEO Nippon Paint Holdings, Masaaki Tanaka menyebutkan perayaan ulang tahun yang ke-140 ini tidak akan mungkin terjadi tanpa kesetiaan para pelanggan, mitra, komunitas regional, dan pemegang saham.

"Kami dapat mengembangkan perusahaan ini hingga menjadi produsen cat global terbesar di Asia, yang berkantor pusat di Jepang, dengan tenaga kerja hampir 34.000 orang," kata Masaaki Tanaka, lewat pers rilis, Jumat (2/4/2021).

Kemitraan 60 tahun Nippon Paint dengan Wuthelam Group memungkinkan pihaknya untuk memimpin bisnis usaha di Asia; dilanjutkan dengan Dunn-Edwards pada tahun 2017, serta Betek Boya dan Dulux Group Australia & New Zealand pada tahun 2019.

"Kami terus melebarkan sayap bisnis kami ke Amerika Serikat dan Eropa," tegas Masaaki.

Sementara itu CEO Nippon Paint Indonesia, Jon Tan menyebutkan saat ini pihak Nippon Paint terus berkembang menjadi perusahaan cat dan pelapis terkemuka di dunia dan berkontribusi pada pengembangan masyarakat dengan menciptakan produk dan teknologi yang mampu menjadi solusi bagi masalah sosial secara global.

"Sebagai bagian dari Nippon Paint Holdings tentunya kami juga akan terus berupaya secara maksimal memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya pada pengembangan teknologi cat dan pelapis. Kami berusaha memberikan rasa aman dan nyaman bagi keluarga Indonesia dengan perlindungan ekstra pada rumah mereka," ujar Jon Tan.

