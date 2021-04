Berkat PUBG Mobile dan LoL, Bos Tencent Jadi Orang Terkaya Tiongkok

Sabtu, 3 April 2021 | 09:10 WIB

Tiongkok, Beritasatu.com - Ma Huateng, CEO raksasa internet Tiongkok Tencent Holding, kembali menjadi orang terkaya di Tiongkok. Tencent adalah perusahaan yang menaungi sejumlah video game online terpopuler di dunia seperti Playerunknown's Battleground (PUBG) Mobile dan League of Legends (LoL).

Saham Tencent naik 7% ke angka HK$ 654 (Rp 1,2 juta) per lembar pada perdagangan di Hong Kong, Kamis (1/4/2021). Dengan demikian, aset Ma naik US$ 4 miliar (Rp 58 triliun) menjadi US$ 63,5 miliar menurut catatan Forbes Real-Time Billionaires List. Ma menyalip kekayaan CEO Nongfu Spring Zhong Shanshan yang memiliki aset US% 62,9 miliar per Kamis.

PUBG Mobile dibuat oleh Lightspeed & Quantum Studio yang dimiliki Tencent. Game first person shooting battle royale ini berhasil meraup pendapatan US$ 2,7 miliar sepanjang 2020. Sejak diluncurkan pada 2018, PUBG Mobile telah menciptakan pendapatan US$ 5,1 miliar.

Pandemi Covid-19 menjadi salah satu faktor kesuksesan PUBG Mobile sepanjang 2020 lalu. Pada bulan Maret 2020, PUBG Mobile mencatat pendapatan bulanan tertinggi sebesar US$ 300 juta.

Tencent memiliki 100% saham di Riot Games, studio yang membuat League of Legends, gim PC paling populer di dunia. Tencent juga memiliki 40% saham Epic Games yang membuat Fortnite. Selain itu, jejak Tencent juga ada di Clash of Clans melalui kepemilikan 84% di Supercell. Tencent juga memiliki 11,5% saham di Bluehole, 80% di Grinding Gear Games, 5% di Ubisoft (seri Assassin's Creed), dan 5% di Activision Blizzard (MMORPG terpopuler dunia World of Warcraft).

Selain video game, Tencent juga memiliki aplikasi media sosial WeChat yang memiliki 1 miliar pengguna aktif setiap bulannya.

