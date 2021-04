Kemenkop dan USAID Apresiasi Aplikasi Digikopin Memodernisasi Kotesebha PP Polri

Sabtu, 3 April 2021 | 14:49 WIB

Asisten Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi, Christina Agustin MM (berdiri, tengah) dan Ketua Tim EGSA (Economic growth Support Activity) USAID, Dr. Subagyo (berdiri kelima dari kiri) berfoto bersama delapan provider IT dan enam koperasi pengguna digitalisasi dalam kegiatan diskusi bertema ‘Modernisasi Koperasi Berbasis Kewirausahaan,’ di Jakarta, Senin (29/3/2021). (Foto: ist)

Jakarta, Beritsatu.com – Kementerian Koperasi dan UKM bersama Lembaga Bantuan Pembangunan Amerika Serikat (USAID) mengapresiasi upaya modernisasi Koperasi Tetap Setia Bayangkara (Kotesebha) PP Polri melalui digitalisasi oleh aplikasi Digikopin. Terobosan Kotesebha menarik perhatian karena aplikasi Digikopin berhasil mengembangkan platform layanan distribusi dan retail untuk koperasi.

Hal itu terungkap dalam kajian modernisasi koperasi yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM bersama USAID melalui disksusi yang digelar di Jakarta, Senin (29/03/2021). Diskusi bertema ‘Modernisasi Koperasi Berbasis Kewirausahaan’ itu menghadirkan 8 provider IT dan 6 koperasi pemakai jasa layanan IT. Mereka memberikan kesaksian bagaimana layanan yang dimiliki, serta tantangan dan pengalaman proses implementasi digitalisasi koperasi.

Asisten Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi, Christina Agustin MM dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada para provider IT yang telah bersedia membantu layanan digitalisasi koperasi. "Atas nama pemerintah kami sangat terbantu dengan adanya perusahaan IT yang telah bekerja membantu koperasi dalam proses digitalisasi. Program pemerintah dalam mendukung koperasi menjadi lebih efektif dan efisien dengan adanya digitalisasi ini," kata Christina dalam sambutan pembukaan diskusi.

Dari 8 responden yang diundang, modernisasi Koperasi Kotesebha milik PP Polri melalui aplikasi Digikopin mendapat sorotan khusus karena menjadi satu-satunya perusahaan penyedia layanan IT yang mengembangkan platform layanan distribusi dan retail untuk koperasi. Sebagai start up aplikasi yang relatif muda, Digikopin memilih untuk melayani koperasi di sektor riil.

Menurut Christina Agustin, banyak aplikasi lain yang telah berpengalaman bertahun-tahun berkonsentrasi pada koperasi di sektor keuangan dengan mengembangkan system core banking. “Digitalisasi Kotesebha melalui Digikopin ini unik karena berangkat dan fokus dari retail bisnisnya koperasi. Selama ini digitalisasi banyak dimulai dan dilakukan pada koperasi di sektor keuangan atau simpan pinjam,” ujar Christina Agustin.

Sementara itu, Nurlia Nafusa, Direktur Utama PT Digikop Cipta Indonesia (DCI) pemilik aplikasi Digikopin, menyambut gembira apresiasi yang diberikan Kemenkop dan UKM maupun USAID. Meski menghadapi banyak tantangan dalam usia baru satu tahun, Nurlia meyakini bahwa mengembangkan platform untuk layanan distribusi dan ritel koperasi adalah pilihan yang tepat dan berimplikasi luas bagi upaya modernisasi manajemen dan bisnis koperasi di Indonesia.

“Kami tentu saja berterima kasih kepada Kementerian Koperasi dan UKM serta USAID yang memberikan perhatian khusus kepada aplikasi Digikopin yang mengembangkan layanan IT distribusi dan ritel bagi Kotesebha. Kami memang start up yang baru berumur setahun. Tetapi, dengan apresiasi ini, kami semakin termotivasi untuk terus mengembangkan layanan-layanan IT kami untuk koperasi-koperasi lain di Tanah Air,” ujar Nurlia, Sabtu (3/4/2021).

Ketua Kotesebha Irjen Pol. Tjep Agus Supriatna yang secara khusus diwawancarai oleh Fasilitator USAID menjelaskan bahwa proses implementasi digitalisasi di koperasi penuh tantangan dan hambatan. Namun, pihaknya memilih untuk melakukan digitalisasi karena meyakini bahwa IT membuat kinerja usaha Kotesebha menjadi lebih mudah, murah, dan cepat."Kunci digitalisasi di koperasi bergantung pada aspek-aspek manajerial yakni faktor ‘4 M’: Man (Manusia), Method (pendekatan), Material (perangkat) dan Money (modal uang). Jadi koperasi yang benar-benar mempersiapkan aspek-aspek manajerial ini akan berhasil,” papar Tjep Agus dalam testimoninya.

Koperasi Modern

Adapun kajian tentang modernisasi koperasi dilakukan pemerintah untuk melihat pengalaman dan pembelajaran yang diperoleh koperasi maupun penyedia layanan IT. Selain itu, aspek regulasi dan tantangan yang ada juga coba disajikan dalam potret yang digali oleh USAID dan Kemenkop UKM melalui disksusi.

Modernisasi koperasi melalui digitalisasi menjadi arahan utama dari Presiden Joko Widodo kepada Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki. Modernisasi koperasi melalui digitalisasi manajemen dan bisnis adalah salah satu strategi pemerintah agar UMKM yang menjadi anggota koperasi bisa naik kelas.“Sejalan dengan kebutuhan modernisasi koperasi ini, proses digitalisasi atau pemanfaatan IT pada layanan bisnis koperasi menjadi salah satu kriteria penting bagi koperasi modern,” ujar Christina Agustin.

Seperti tertuang dalam dokumen RPJMN Pemerintah periode kedua kepemimpinan Presiden Jokowi, kapasitas, jangkauan dan inovasi layanan koperasi sebagai arah kebijakan yang menjadi titik berat perhatian Kementerian Koperasi dan UKM.“Pemerintah menargetkan 100 koperasi pada tahun 2021 ini sebagai koperasi modern. Pendekatan fasilitasi dan kemauan dari berbagai pihak, terutama pemerintah dan koperasi sendiri, menjadi kunci keberhasilan,” lanjut Christina Agustin.