Mencoba Layanan J&T Super, Paket Tiba Sesuai Jadwal

Jakarta, Beritasatu.com - Perusahaan jasa pengiriman J&T Express baru saja meluncurkan layanan baru yaitu J&T Super, inovasi pengiriman yang sampai di hari yang sampai hingga kurang dari dua hari. Layanan ini sudah dapat digunakan mulai 1 April 2021.

Service level agreement (SLA) dari layanan J&T Super yaitu untuk pengiriman tujuan kota yang sama di bawah pukul 10.00 WIB, maka paket akan sampai di hari yang sama sebelum pukul 21.00 WIB. Namun apabila pengiriman tujuan ke sama maupun beda kota di atas pukul 10.00 WIB, maka paket akan sampai esok hari sebelum pukul 12.00 WIB.

Untuk membuktikan seberapa cepat layanan terbaru dari J&T Express tersebut, Beritasatu.com menjajal jasa pengiriman produk suplemen kesehatan menggunakan layanan J&T Super. Pemesanan dilakukan pada 1 April 2021 pukul 08.09 WIB dengan tujuan dari Jakarta ke Cimanggis Depok.

Setelah mendapatkan nomor resi pengiriman, kita bisa melacak status paket yang dikirim melalui laman www.jet.co.id atau aplikasi J&T Express. Sesuai SLA, di mana pengiriman ke kota yang berbeda akan sampai esok hari sebelum pukul 12.00 WIB, paket tersebut akhirnya diterima pada 2 April 2021 pukul 10.24 WIB. Barang pesanan juga dibungkus rapi dengan bubble wrap.

CEO J&T Express, Robin Lo mengungkapkan, permintaan pengiriman yang cepat saat ini semakin dicari oleh masyarakat, terlebih di wilayah yang padat penduduk. Karenanya, J&T Express perlu membuat sesuatu yang baru. J&T Super ini juga dihadirkan untuk melengkapi diferensiasi layanan regular yang telah ada di J&T Express.

"Kami mengembangkan layanan ini dengan mengedepankan jaminan SLA yang lebih cepat dan tepat, sehingga bisa memenuhi permintaan pengiriman dengan urgensi dari kebutuhan pelanggan,” kata Robin Lo dalam keterangan resminya yang dikutip Beritasatu.com, Sabtu (3/4/2021).

Sebagai informasi, saat ini J&T Super tersedia untuk jangkauan wilayah Jakarta, Tangerang, Bekasi, Depok dan Bogor. Ke depannya, layanan ini juga diharapkan dapat melayani seluruh wilayah Indonesia secara bertahap. J&T Super saat ini dapat digunakan melalui transaksi pengiriman non-marketplace dan bisa dikirimkan melalui drop off dan pick up only dengan maksimal berat hingga 3 kilogram (kg).

Sebelumnya pada akhir tahun lalu, J&T Express juga sudah menambah layanan J&T ECO yang dikhususkan untuk pengiriman dengan harga ekonomis, serta jenis layanan penerimaan paket mandiri J&T Jemari (Jemput Paket Mandiri), yaitu kemudahan bagi pelanggan yang menginginkan pengambilan paket melalui drop point yang diinginkannya.

