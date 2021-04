Ikuti Wall Street, Bursa Eropa Ditutup Menguat

Jumat, 9 April 2021 | 06:56 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

London, Beritasatu.com - Bursa Eropa ditutup menguat pada perdagangan Kamis (8/4/2021), menyusul pernyataan the Federal Reserve yang akan meneruskan program quantitative easing (QE).

Stoxx600 Eropa naik 0,58%, DAX Jerman naik 0,17%, FTSE Inggris naik 0,83%, CAC Prancis naik 0,57%, FTSE MIB Italia turun 0,66%.

The Fed pada hari Rabu mengatakan akan tetap melakukan program pembelian obligasi senilai US$ 120 miliar per bulan karena program itu memberikan dorongan yang substansial terhadap ekonomi AS. Program ini akan diteruskan hingga target tenaga kerja penuh dan inflasi di kisaran 2% tercapai.

Di hari yang sama, Presiden AS Joe Biden mengumumkan rencana pembangunan infrastruktur senilai US$ 2 triliun, yang akan dibiayai dengan kenaikan pajak korporasi menjadi 28%. Biden mengatakan sikapnya soal kenaikan pajak belum final dan masih terbuka ruang untuk negosiasi.

Kedua pernyataan tersebut mendorong Wall Street menguat pada penutupan perdagangan Rabu, di mana S&P 500 mengukir rekor penutupan. Menguatnya Wall Street menjadi sentimen positif pada perdagangan pasar modal Eropa keesokan harinya.

