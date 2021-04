Stok Melimpah, Harga Minyak Mentah Turun

Jumat, 9 April 2021 | 07:14 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Texas, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia melemah pada perdagangan Kamis (8/4/2021). Stok BBM AS yang meningkat menyebabkan permintaan akan minyak mentah melemah di tengah-tengah suplai yang melimpah di seluruh dunia.

Harga minyak mentah Brent turun 0,7% ke US$ 62,7 per barel, sementara West Texas Intermediate (WTI) turun 0,28% ke US$ 59,6 per barel.

BACA JUGA Harga Minyak Mentah Naik Ditopang Sentimen Pemulihan Ekonomi

Hari Rabu lalu, Kementerian Energi AS melaporkan cadangan minyak mentah turun 3,5 juta barel sepanjang pekan lalu, ke 502 juta barel. Sementara stok BBM naik 4 juta barel ke 230 juta barel, sedangkan pasar memperkirakan penurunan stok BBM.

Di saat yang bersamaan, produksi minyak Rusia pada awal April naik, lebih tinggi dari rerata Maret. Pasar minyak dunia juga diperkirakan akan kebanjiran stok minyak Iran. AS berencana melonggarkan sanksi embargo terhadap Iran sebagai bagian perjanjian nuklir AS-Iran.

IMF juga merevisi ke atas proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia menjadi 6% dari proyeksi sebelumnya 5,5%. Pemulihan ekonomi dunia ditopang oleh berbagai stimulus fiskal negara-negara di dunia, program vaksinasi yang terus berjalan, dan adaptasi terhadap pandemi Covid-19.

Sumber: CNBC.com