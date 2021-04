Bursa Asia Wait and See Jelang Rilis Inflasi Tiongkok

Jumat, 9 April 2021 | 08:55 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia bergerak mixed di awal perdagangan Jumat (9/4/2021). Pasar menantikan data inflasi Tiongkok untuk Maret yang akan diumumkan hari ini.

Nikkei225 Tokyo naik 0,79%, Indeks Komposit Shanghai turun 0,42%, Hang Seng Hong Kong turun 0,38%, S&P/ASX 200 turun 0,23%, Kospi Korsel turun 0,19%.

Saham teknologi Asia bergerak bervariasi. Di Jepang, SoftBank Group turun 0,3%. Di Korsel, LG Electronics naik sekitar 2%.

Indeks S&P 500 kembali mencatat rekor tertinggi pada penutupan perdagangan di Wall Street, Kamis (8/4/2021). Sektor teknologi kembali menjadi katalis perdagangan.

Dow Jones Industrial Average naik 0,17% ke 33.503,6. S&P 500 naik 0,42% ke 4.097,2. Nasdaq naik 1,03% ke 13.829,3. Saham Apple, Netflix, Microsot masing-masing naik di atas 1%. Amazon dan Alphabet juga ditutup menguat.

Harga minyak mentah dunia melemah pada perdagangan Kamis (8/4/2021). Stok BBM AS yang meningkat menyebabkan permintaan akan minyak mentah melemah di tengah-tengah suplai yang melimpah di seluruh dunia.

Harga minyak mentah Brent turun 0,7% ke US$ 62,7 per barel, sementara West Texas Intermediate (WTI) turun 0,28% ke US$ 59,6 per barel.

Sumber: CNBC.com