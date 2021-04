Grab Umumkan Dana GrabForGood US$ 275 Juta

Jumat, 9 April 2021 | 18:53 WIB

Oleh : Herman / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Grab Holdings mengumumkan rangkaian rencana terkait pembentukan Dana GrabForGood yang ditujukan untuk mendukung program-program jangka panjang dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan para mitra pengemudi, pengantaran, dan mitra merchant, serta masyarakat umum Asia Tenggara secara umum.

Grab akan menumbuhkan dana GrabForGood yang terdiri dari US$ 50 juta berupa dana tunai dan US$ 200 juta dalam bentuk estimasi nilai saham Grab. Sebagai tambahan, Grab Group CEO dan co-founder Anthony Tan, co-founder Tan Hooi Ling dan President of Grab, Ming Maa telah berkomitmen untuk mengontribusikan dana pribadi mereka dengan total US$ 25 juta dalam bentuk saham Grab (berdasarkan estimasi valuasi). Kontribusi tersebut menjadikan total dana GrabForGood mencapai US$ 275 juta, berdasarkan estimasi valuasi sama Grab hari ini.

BACA JUGA Wapres Apresiasi Unilever Bangun Pusat Riset Produk Muslim Center of Excellence di Indonesia

“Sejak pertama kali didirikan, misi Grab adalah untuk mendorong pemberdayaan ekonomi untuk setiap orang di Asia Tenggara. Dana GrabForGood akan menjadi pilar utama dari upaya-upaya kami untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan para mitra Grab dan masyarakat luas, yang juga mencerminkan langkah penting atas komitmen jangka panjang kami untuk Asia Tenggara,” ungkap Grab Group CEO dan Co-founder Anthony Tan dalam keterangan resminya, Jumat (9/4/2021).

Diungkapkan Tan, dana GrabForGood akan mulai dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan akan vaksin Covid-19 yang mendesak di wilayah-wilayah di mana vaksin tersebut sulit didapat. Seiring waktu, Grab juga berencana untuk memperkenalkan sejumlah program yang dapat menjadi pondasi kemajuan ekonomi dan sosial, serta memberikan lebih banyak orang akses terhadap kesempatan untuk meningkatkan dan mengembangkan kehidupan mereka.

“Misi kami adalah untuk menciptakan dampak positif yang abadi di setiap negara tempat kami beroperasi,” imbuhnya.

BACA JUGA Teten Tetapkan Tujuh Target Kemkop dan UKM sampai 2024

Tan menambahkan, dana tersebut akan ditujukan untuk mendukung berbagai program yang dapat memberikan dampak sosial dan lingkungan dalam jangka panjang, termasuk aspek-aspek seperti pendidikan, bantuan keuangan untuk masyarakat yang belum terlayani, serta isu-isu lingkungan.

Dewan Penasehat Dana GrabForGood juga akan dibentuk guna menghadirkan perwakilan yang kompeten bagi para mitra Grab dan masyarakat Asia Tenggara untuk memberikan umpan balik dan rekomendasi terkait pemanfaatan dana tersebut.

Untuk memberi manfaat bagi masyarakat umum di Asia Tenggara, dana abadi ini pada tahap awal akan dimanfaatkan dalam meningkatkan literasi digital dan keuangan. Lewat program ini, Grab akan menyediakan materi edukasi dan menyedia materi edukasi dan pengembangan perangkat yang dibutuhkan untuk meningkatkan akses digital, produktivitas dan kemandirian keuangan.

“Seiring waktu, kami juga akan memperkenalkan sejumlah program yang dapat menjadi pondasi kemajuan ekonomi dan sosial. Program-program tersebut juga memberi akses kepada lebih banyak orang untuk meningkatkan dan mengembangkan kehidupan mereka. Misi kami adalah menciptakan dampak positif yang abadi di setiap negara tempat kami beroperasi,” jelas Anthony.

Fajar Shiddiq, mitra pengemudi Tuli dari Bandung memgaku gembira dengan pengumuman ini. “Menemukan kesempatan kerja baru sangatlah sulit dengan kondisi saya, sampai saya menemukan Grab. Saya telah menjadi mitra pengemudi selama lebih dari satu tahun dan merasa sangat beruntung dapat bergabung dengan Grab. Saya sangat bersyukur atas kesempatan ini dan senang melihat Grab terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan kami sebagai mitra lewat berbagai program, terutama dalam masa penuh tantangan seperti sekarang,” kata dia.

Yohdi M. Ahyad, salah satu mitra merchant GrabFood yang memiliki bisnis kuliner ayam bermerek Asli Geprek, menyambut baik inisiatif tersebut. Dia berharap bahwa program tersebut dapat membuka kesempatan bagi lebih banyak orang untuk meningkatkan kehidupan mereka.

Sumber: BeritaSatu.com