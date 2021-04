Pertamina Trans Kontinental Raih Dua Penghargaan Anugerah BUMN

Jumat, 9 April 2021 | 20:01 WIB

Oleh : Lona Olavia / FER

Jakarta, Beritasatu.com - PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) mendapatkan dua penghargaan sekaligus di ajang Anugerah BUMN 2021. Pertama, The Best CEO Driving Execution, yaitu penghargaan bagi Direktur Utama PTK, Nepos MT Pakpahan yang diserahkan langsung oleh Ketua Dewan Juri sekaligus Menteri BUMN pertama di Indonesia, Tanri Abeng.

Penghargaan ini diberikan kepada CEO Anak Perusahaan BUMN atas kepemimpinan yang mampu memperkuat kinerja korporasi sekaligus mengkonsolidasi SDM yang kompetitif dan berdaya saing di masa pandemi.

Kedua, PTK dianugerahi penghargaan terbaik ke-3 dalam Kategori Strategi Bertahan Tumbuh Terbaik Anak Perusahaan BUMN atas keberhasilan PTK dalam membangun strategi dan transformasi di masa pandemi.

Kategori Penghargaan Anak Perusahaan BUMN (Non Tbk) meliputi Strategi Pertumbuhan Terbaik, Transformasi Organisasi Terbaik, Tata Kelola Perusahaan Terbaik, Pengembangan SDM Unggul Terbaik, Inovasi Bisnis Terbaik, Aliansi Strategis Terbaik, dan Best of The Best.

"Kami menyampaikan terima kasih atas penghargaan ini. Memperoleh penghargaan di tengah pandemi saat ini merupakan kebanggaan dan sekaligus memberikan semangat tersendiri bagi PTK untuk terus berkarya demi kemajuan Indonesia. Kami akan terus berupaya menjadi yang terbaik melalui strategi bisnis yang tepat serta dukungan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif dan didukung oleh teknologi yang terintegrasi,” terang Nepos dalam keterangan resmi, Jumat (9/4/2021).

Penghargaan ini, dikatakannya akan memacu PTK untuk lebih meningkatkan kualitas bisnis yang berkelanjutan dan tepat sasaran. Dengan demikian, mampu memaksimalkan kompetensi untuk unggul dalam bisnis penyediaan jasa pelayaran sektor energi, penyediaan layanan maritim dan penyediaan jasa logistik.

