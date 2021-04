Pertamina Patra Niaga Raih 4 Penghargaan di Anugerah BUMN 2021

Jumat, 9 April 2021 | 22:04 WIB

Oleh : Rozi Amrozi / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - PT Pertamina Patra Niaga, Sub Holding Commercial and Trading PT Pertamina (Persero) berhasil meraih empat penghargaan dalam ajang Anugerah BUMN ke-10 tahun 2021 dengan tema Strategi dan Transformasi di Masa Pandemi di Jakarta, Kamis (8/4/2021).

Empar penghargaan itu adalah Terbaik I Transformasi Bisnis dan Organisasi Kategori Anak Perusahaan BUMN, CEO Visioner Anak Perusahaan BUMN Terbaik, The Best Corporate Anak Perusahaan BUMN, The Best CEO Anak Perusahaan BUMN.

BACA JUGA Harga Saham Tugu Insurance Turun Tipis

CEO PT Pertamina Patra Niaga, SH Commercial & Trading PT Pertamina (Persero), Mas’ud Khamid, mengatakan, penghargaan itu menunjukkan bahwa dalam masa pandemi Pertamina Patra Niaga masih bisa memberikan kinerja sekaligus layanan terbaik kepada masyarakat.

Selain itu, tahun ini juga dilakukan transformasi holding–sub holding, dimana Pertamina Patra Niaga akan fokus melayani masyarakat dengan memenuhi dan memastikan ketersediaan energi.

“Kami harap proses transformasi ini akan memberikan Patra Niaga ruang untuk berkembang agar pelayanan ini bisa terus kami tingkatkan kedepannya,” kata Mas’ud, Jumat (9/4/2021).

BACA JUGA Tugu Insurance Raih Penghargaan Brand Strength

Dia menyebutkan, di masa pandemi Pertamina Patra Niaga berhasil menjawab tantangan pandemi dan terus berkembang dalam memperluas jaringan distribusi energi dan memperkuat transformasi digital atau digitalisasi. Target 243 titik BBM satu harga di tahun 2020 berhasil direalisasikan dan hingga Maret 2021 sudah 1.112 unit Pertashop juga sudah melayani masyarakat di seluruh pelosok Indonesia, dan 57.828 kelurahan atau desa sudah dilayani setidaknya satu pangkalan LPG.

Di sisi transformasi digital, 5.518 SPBU diseluruh Indonesia kini sudah terkoneksi dalam digitalisasi SPBU, dan Program Smart Mobil Tanki (SmartMT) terus dikembangkan untuk menjadi role model operasional transport yang baik.

“Saya rasa tantangan 2021 masih cukup berat dengan pandemi yang masih kita hadapi bersama, tapi kami yakin, kami bisa lebih baik lagi,” pungkas Mas’ud.

Sumber: BeritaSatu.com