Emas Terkoreksi karena Imbal Hasil Obligasi, Secara Mingguan Menguat

Sabtu, 10 April 2021 | 07:17 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com- Harga emas melemah pada akhir perdagangan Jumat atau Sabtu pagi WIB (10/4/2021) kembali berada di bawah level psikologis US$ 1.750 karena kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat (AS) dan rebound mata uang dolar greenback. Meski demikian secara mingguan masih membukukan kenaikan 1%.

Kontrak harga emas paling aktif pengiriman Juni di divisi Comex New York Exchange, anjlok US$ 13,4 atau 0,76% menjadi US$ 1.744,80 per ons.

"Secara keseluruhan, pasar emas bullish dalam jangka pendek, dengan ekspektasi naik menembus melewati US$ 1.760-65, kehati-hatian tentang lelang baru (obligasi pemerintah) 10 dan 30 tahun dan laporan CPI (indeks harga konsumen) minggu depan mempertahankan dukungan imbal hasil, menjaga kenaikan emas terkendali, " kata Kepala Perdagangan Derivatif Logam Dasar dan Logam Mulia BMO, Tai Wong.

"Imbal hasil mendorong sebagian besar pasar saat ini, secara langsung berdampak pada dolar AS dan saham dan ketiganya berpengaruh pada emas dengan dampak yang berbeda-beda."

Dolar dan imbal hasil obligasi acuan AS rebound dari posisi terendah 2 minggu, sehingga mengurangi daya tarik emas.

Harga-harga produsen AS naik lebih besar dari yang diperkirakan pada Maret, menghasilkan kenaikan tahunan terbesar dalam 9,5 tahun, sesuai ekspektasi inflasi yang lebih tinggi saat ekonomi dibuka kembali. "Jenis lingkungan yang berpotensi inflasi ini umumnya dipandang mendukung emas," kata Direktur Perdagangan Logam High Ridge Futures, David Meger.

Dalam potensi merangsang daya tarik safe-haven emas, Ketua Federal Reserve (Fed) AS Jerome Powell pada Kamis (8/4/2021) mengisyaratkan bank sentral tidak akan mengurangi dukungan ekonominya, dan memperingatkan kenaikan dalam kasus Covid-19 dapat memperlambat pemulihan.

"Emas melemah dari posisi puncak tahun lalu adalah koreksi kecil dalam pasar bullish yang lebih lama," kata Kepala Pasar Modal di Asia pada manajemen kekayaan Indosuez, Davis Hall.

Logam mulia lainnya, perak pengiriman Mei turun 26 sen atau 1,02%, menjadi US$ 25,325 per ons. Platinum pengiriman Juli turun US$ 26,1 atau 2,11% menjadi US$ 1.209,3 per ons.

Sumber: CNBC