Minyak Merosot karena Prospek Pasokan Melebihi Permintaan

New York, Beritasatu.com - Harga minyak turun tipis pada akhir perdagangan Jumat atau Sabtu pagi WIB (10/4/2021), di tengah meningkatnya pasokan dari produsen-produsen utama dan kekhawatiran dampak pandemi Covid-19 pada permintaan bahan bakar.

Harga minyak mentah berjangka patokan AS, West Texas Intermediate (WTI) pengiriman Mei berkurang 28 sen atau 0,5% menjadi US$ 59,32 per barel di New York Mercantile Exchange. Untuk minggu ini, Harga minyak WTI anjlok 3,5%. Sementara harga minyak mentah berjangka Brent pengiriman Juni, patokan global hilang 25 sen atau 0,4% menjadi US$ 62,95 per barel di London ICE Futures Exchange. Untuk minggu ini, Brent merosot 3,0%.

Pelemahan harga karena keputusan Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan sekutunya, yang dikenal sebagai OPEC+, meningkatkan pasokan sebesar 2 juta barel per hari antara Mei dan Juli. "Prospek permintaan minyak yang menguntungkan sebagian besar diimbangi oleh perkiraan peningkatan produksi OPEC+ yang bisa mendekati2 juta barel per hari pada akhir Juli," kata Presiden Ritterbusch and Associates, Jim Ritterbusch, di Galena, Illinois.

Sementara pengebor AS mempertahankan jumlah rig minyak tidak berubah minggu ini, perusahaan jasa energi Baker Hughes Co mengatakan Jumat (9/4/2021). Analis memperkirakan lebih banyak rig diperlukan untuk menjaga produksi tetap stabil.

Penguncian yang diperbarui di beberapa bagian dunia dan masalah program vaksinasi Covid-19 dapat mengancam prospek permintaan minyak.

Kepala Strategi Pasar Global Axi, Stephen Innes, mengatakan, harga minyak diperkirakan diperdagangkan dalam kisaran antara US$ 60 hingga US$ 70 karena investor mempertimbangkan faktor-faktor ini. “Ada dorongan nyata di pasar berdasarkan akselerasi vaksinasi, peningkatan produksi, dan penguncian baru, itulah sebabnya kami bergerak ke samping,” kata analis Again Capital LLC John Kilduff di New York.

