Sengketa Pajak dan Pandemi Picu PGN Merugi U$ 264 Juta

Minggu, 11 April 2021 | 11:02 WIB

Oleh : Lona Olavia / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Terdampak pandemi, kinerja emiten yang bergerak di bidang transmisi dan distribusi gas bumi, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) atau PGN membukukan kerugian bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar US$ 264,77 juta atau turun 492%, berbanding terbalik dari tahun 2019 yang masih mampu membukukan laba bersih US$ 67,58 juta.

Direktur Keuangan PGN Arie Nobelta Kaban mengungkapkan bahwa 2020 merupakan tahun penuh tantangan bagi PGN, karena ketidakpastian akibat pandemi Covid-19 yang berdampak pada kinerja PGN selama tahun 2020. Kinerja keuangan tahun 2020 yang mengalami kerugian, terutama disebabkan oleh faktor eksternal seperti sengketa pajak mengenai PPN pada periode tahun 2012 – 2013 yang diajukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui upaya hukum peninjauan kembali (PK) dan telah terdapat putusan Mahkamah Agung pada bulan Desember tahun 2020 sebesar US$ 278,4 juta. Selain itu, juga terdapat penurunan (impairment) aset di sektor minyak dan gas sebesar US$ 78,9 juta.

"Apabila tanpa kedua faktor yang di luar kendali manajemen di atas, kinerja keuangan PGN masih mencatat laba bersih sebesar US$ 92,5 juta. Perolehan laba tersebut masih lebih tinggi dibandingkan dengan laba bersih yang distribusikan kepada entitas induk sebesar US$ 67,5 juta pada tahun 2019," ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (11/4/2021).

Penurunan laba bersih ini seiring dengan tergerusnya pendapatan 25% menjadi US$ 2,88 miliar, dari realisasi pendapatan tahun 2019 yang mencapai US$ 3,85 miliar. Secara terinci, pendapatan PGAS didominasi segmen niaga gas, baik dari pihak berelasi maupun pihak ketiga, masing-masing US$ 799,34 juta dan US$ 1,5 miliar.

Adapun pendapatan niaga gas bumi terdiri dari niaga gas kepada segmen industri dan komersial senilai US$ 2,28 miliar, turun 23,% year on year (yoy) dan stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) senilai US$ 2,64 juta, atau turun 15,56% yoy. Sedangkan, rumah tangga senilai US$ 14,35 juta, naik 55,18% yoy.

Sementara pendapatan dari pelanggan yang melebihi 10% dari jumlah pendapatan konsolidasi adalah pendapatan dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan entitas anaknya (pihak berelasi), sebesar US$ 782,88 juta.

PGAS mencatatkan penurunan sejumlah lini biaya sepanjang 2020. Beban pokok pendapatan menurun 12,20%, dari semula US$ 2,26 miliar menjadi US$ 2,30 miliar. Beban niaga dan infrastruktur menurun 19,85% secara yoy menjadi US$ 351,93 juta. Beban umum dan administrasi juga menurun 34,55% menjadi US$ 176,57 juta.

Hanya saja, PGN mengalami penurunan nilai properti minyak dan gas bersih senilai US$ 75,68 juta. Provisi atas sengketa pajak juga meningkat dari US$ 127,72 juta menjadi US$ 278,37 juta.

Sementara, jumlah aset PGN sebesar US$ 7,53 miliar, yang terdiri atas liabilitas senilai US$ 4,57 miliar dan ekuitas senilai US$ 2,95 juta. Adapun jumlah kas dan setara kas per 31 Desember 2020 senilai US$ 1,17 miliar, naik dari posisi pada akhir 2019 senilai US$ 1,04 miliar.

Untuk rasio debt service tercatat sebesar 1,3 kali memperlihatkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi pembayaran bunga dan pokok pinjaman yang masih mencukupi. Adapun rasio debt to ekuity sebesar 51 : 49, menunjukkan komposisi capital perusahaan dari debt dan ekuity masih seimbang dan masih lebih rendah dibandingkan loan covenant 70 : 30 saat ini, sehingga cukup terbuka ruang pendanaan eksternal untuk pengembangan perusahaan.

