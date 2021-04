Microsoft Akan Akuisisi Nuance Senilai US$ 16 Miliar

Senin, 12 April 2021 | 07:44 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

New York, Beritasatu.com - Microsoft akan segera mengakuisisi perusahaan teknologi pengenalan suara (speech recognition) Nuance Communications. Menurut sumber CNBC, transaksi tersebut akan diteken pada hari Minggu (11/4/2021) waktu setempat dan diumumkan hari Senin (12/4/2021).

Microsoft mulai menjajaki Nuance sejak Desember, dan dikabarkan mau mengakuisisi Nuance di harga US$ 56 per lembar. Dengan demikian, nilai akuisisi sekitar US$ 16 miliar (Rp 233 triliun). Harga pembelian saham 23% di atas harga penutupan Jumat lalu US$ 45,58 per lembar.

Jika berhasil, akuisisi ini akan menjadi akuisisi terbesar sejak Microsoft mengakuisisi LinkedIn senilai US$ 27 miliar pada 2016.

Spesialisasi Nuance dianggap sesuai dengan segmen bisnis korporasi dan pemerintahan Microsoft. Nuance selama ini memberikan layanan pengenalan suara dan transkrip untuk kunjungan dokter dan layanan konsumen. Nuance memiliki laba hanya US%$ 7 juta dan pendapatan sebesar US$ 346 juta di kuartal empat. Pendapatan turun 4% tahun lalu. Didirikan pada 1992, Nuance memiliki 7.100 karyawan per September lalu.

Rencana ini menggambarkan jalur ekspansi Microsoft melalui akuisisi. Tahun lalu, Microsoft pernah mempertimbangkan membeli TikTok cabang AS, dan bulan lalu, Microsoft mengakuisisi perusahaan video game Zenimax senilai US$ 7,5 miliar. Microsoft juga berencana mengakuisisi Discord Inc. Nilai akuisisi ini diperkirakan mencapai US$ 10 miliar. Discord, perusahaan yang menyediakan platform media sosial obrolan tersebut, memang sedang berkembang pesat dan saat ini telah memiliki 100 juta pengguna aktif bulanan.

