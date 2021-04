Laba Emiten Pengolah Makanan Panca Mitra Naik 78%

Senin, 12 April 2021 | 10:10 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Surabaya, Beritasatu.com - Emiten pengolah makanan beku berbasis udang, PT Panca Mitra Multiperdana Tbk (PMMP) sepanjang 2020 mampu mencetak laba bersih US$ 10,2 juta meningkat signifikan 78,3% year on year (yoy) dibandingkan laba bersih 2019 sebesar US$ 5,7 juta. Naiknya pendapatan menjadi pemicu bagusnya kinerja perusahaan yang berbasis di Jawa Timur ini.

"Pada 2020 Panca Mitra mampu mencatatkan penjualan bersih sebesar US$ 170,6 juta, meningkat 19,5% secara YoY dari sebelumnya sebesar US$ 142,7 juta," kata Direktur Utama Panca Mitra Multiperdana, Martinus Soesilo pada keterangan resminya yang diterima redaksi Senin (12/4/2021).

Menurut dia kinerja selama 2020 ini didukung penjualan ekspor terutama ke Amerika Serikat (AS) yang meningkat 27% menjadi US$ 138,3 juta dari US$ 108,8 juta. "Mayoritas pasar perseroan adalah ritel terutama di Amerika Serikat dan Jepang yang mendistribusikan produk yang diproduksi oleh Panca Mitra dan dijual secara online maupun offline," kata dia.

Pertumbuhan penjualan ini juga berdampak pada meningkatnya laba kotor pada 2020 sebesar 20% menjadi US$ 35,3 juta dari 2019 sebesar US$ 29,4 juta. Hal ini disebabkan strategi perseroan meningkatkan porsi penjualan varian value added yang memiliki profitabilitas lebih baik dibandingkan produk lainnya. “Marjin laba kotor kita meningkat dari 20,6% menjadi 20,7%, hal ini akan terus kami pertahankan pada tahun 2021, untuk terus meningkatkan profitabilitas,” jelas Martinus.

Di sisi lain, total liabilitas (utang) PMMP berhasil turun menjadi US$ 183 juta pada akhir 2020 dari posisi akhir 2019 sebesar US$ 191 juta yang disebabkan berkurangnya utang bank jangka pendek dari US$ 157 juta menjadi US$ 149 juta dan utang bank jangka panjang dari US$ 6,3 juta menjadi US$ 3,9 juta. “Tahun lalu, kami mampu menurunkan utang bank jangka pendek yang disebabkan meningkatnya penjualan, profitabilitas, dan efisiensi operasional,” ujar Martinus.

Sementara itu, total aset Panca Mitra pada 2020 naik menjadi US$ 248 juta dibandingkan 2019 sebesar US$ 237 juta. Total ekuitas juga bertambah dari US$ 65 juta menjadi US$ 46 juta.

Dia mengatakan di tengah pandemi Covid-19, perseroan mampu mencapai target kinerja selama tahun 2020 dengan menerapkan strategi bisnis optimal dan didukung kinerja operasional. Menurutnya pada pandemi ini, pola consumer behaviour cenderung memilih untuk berbelanja di supermarket dan retailer, lalu memasak sendiri produknya dirumah. "Hal ini mendorong meningkatnya penjualan kami selama tahun 2020, terutama pada pihak ritel," tambah Martinus.

PT Panca Mitra Multiperdana Tbk yang didirikan pada tahun 1997 kini menjadi perusahaan dengan jumlah volume tonase ekspor udang nomor dua terbesar di Indonesia. Saat ini, PT Panca Mitra Multiperdana Tbk memiliki tujuh fasilitas produksi di Situbondo Jawa Timur dan Tarakan Kalimantan Utara dengan kapasitas produksi mencapai kurang lebih 25.000 ton per tahun.

Selain itu, fasilitas produksi PT Panca Mitra Multiperdana Tbk juga didukung oleh fasilitas cold storage dengan kapasitas mencapai 46.000 ton, yang menjadikan perseroan shrimp processor dengan fasiitas cold storage terbesar di Indonesia. Produk utama Perseroan terbagi menjadi tiga kategori utama, yakni raw shrimp, cooked shrimp, dan value added shrimp, dengan tujuan ekspor ke lebih dari 5 negara di Asia, Eropa, dan Amerika Serikat.

Sumber: BeritaSatu.com