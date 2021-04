Debut Perdana, Saham Triputra Agro Kena Auto Rejection Atas

Senin, 12 April 2021 | 11:02 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Jakarta, Beritasatu.com – Saham PT Triputra Agro Persada Tbk (TAPG) melesat dan langsung terkena batas auto rejection atas (ARA) pada debut pertama kali diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (12/4/2021). Mengutip data RTI, saham perusahaan perkebunan kelapa sawit dan karet ini naik Rp 70 atau 35% ke posisi Rp 270 per saham. Adapun, kapitalisasi pasar perseroan tercatat sebesar Rp 5,36 triliun dengan valuasi price earning to ratio (PER) 16,14 kali.

Perseroan yang tercatat sebagai emiten ke-14 di BEI pada 2021 ini menawarkan saham perdana atau initial public offering (IPO) sebesar 866,20 juta saham unit dengan nilai nominal Rp 100 per saham atau sebanyak 4,36% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum. Harga perdana yang ditetapkan Rp 200 per saham. Jadi, total dana yang diraup dari IPO sebesar Rp 173,24 miliar.

Manajemen menjelaskan, dana yang diperoleh dari IPO ini akan digunakan oleh perseroan untuk meningkatkan penyertaan modal pada anak usaha, yaitu PT Agro Multi Persada (AMP) yang kemudian akan disalurkan kepada Perusahaan Anak AMP, yaitu PT Sukses Karya Mandiri (SKM) untuk belanja modal dan modal kerja sehubungan dengan pembangunan pabrik SKM di Kalimantan Tengah.

Biaya pembangunan pabrik tersebut diperkirakan sekitar Rp 88 miliar. Sedangkan modal kerja SKM sehubungan dengan operasional pabrik tersebut sekitar Rp 47 miliar. Pelaksanaan pembangunan direncanakan mulai pada kuartal II-2021 dan diselesaikan tahun 2022. Hingga saat ini, SKM belum mulai melakukan pembangunan atas pabrik dimaksud.

Selain itu, perseroan juga akan menggunakan sisa dana IPO untuk modal kerja berupa pembelian pupuk. Dalam aksi korporasi ini, perseroan telah menunjuk PT Ciptadana Sekuritas Asia dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Perseroan juga mengadakan Program Pemberian Saham Penghargaan Dalam Program Employee Stock Allocation (ESA) dengan jumlah sebanyak 0,57% dari saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum atau sebanyak 4.897.000 saham. Saham yang ditawarkan merupakan saham baru yang dikeluarkan dari portepel perseroan.

Untuk diketahui, PT Triputra Agro Persada merupakan salah satu entitas usaha grup Triputra besutan TP Rachmat di bidang agribisnis. Salah satu perusahaan di bidang agribisnis milik TP Rachmat lainnya adalah PT Kirana Megatara Tbk yang telah lebih dulu melantai di bursa dan memiliki kode efek KMTR.

Triputra Agro merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit, karet dan industri pengolahannya. Perseroan berdiri sejak tahun 2005 dan hingga saat ini telah beroperasi di 24 lokasi perkebunan kelapa sawit dan 1 perkebunan karet, memiliki 15 pabrik kelapa sawit, 1 pabrik RSS dan 4 kantor cabang anak usaha yang berlokasi di Jambi, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.

Per 30 September 2020, volume produksi Triputra Agro Persada termasuk entitasnya untuk tandan buah segar sekitar 1,8 juta ton, crude palm oil (CPO) sekitar 582.247, dan palm kernel sekitar 121.114 ton.

Sumber: BeritaSatu.com