Malam ini, Presiden Jokowi dan Kanselir Jerman Resmikan Hannover Messe 2021

Senin, 12 April 2021 | 15:11 WIB

Oleh : Leonard AL Cahyoputra / WBP

Jakarta, Beritasatu.com -Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Kanselir Jerman Angela Merkel dijadwalkan akan meresmikan bersama secara virtual pembukaan Hannover Messe 2021 Digital Edition pada Senin (12/4/2021) pukul 18.00 WIB. Peresmian oleh kedua pemimpin ini menandakan dimulainya pameran terbesar dunia untuk teknologi industri, yang telah berjalan selama lebih dari 72 tahun.

“Insyaallah, nanti malam sekitar pukul 18.00 WIB Bapak Presiden Joko Widodo akan memberikan sambutan pada pembukaan Hannover Messe 2021 Digital Edition. Di waktu yang sama, sekitar pukul 13.00 waktu Jerman, Kanselir Jerman Angela Merkel juga akan memberikan sambutannya,” kata Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Senin (12/4/2021).

Menperin menjelaskan, penyelenggaraan Hannover Messe 2021 Digital Edition bakal berlangsung pada 12-16 April 2021. Guna menyambut ajang bergengsi skala internasional ini, pada pekan sebelumnya Kementerian Perindustrian telah menyelenggarakan Kick Off Pra-Konferensi Indonesia Partner Country Hannover Messe 2021 sejak Senin (5/4).

“Pelaksanaan Hannover Messe merupakan perhelatan yang sangat penting bagi Indonesia, dengan Indonesia menjadi official partner country pada Hannover Messe, adalah sebuah hal yang istimewa. Jadi, kami melihat, negara yang ditunjuk sebagai partner country adalah negara yang dinilai cukup maju di sektor industri,” ucap dia.

Menperin menyebutkan, sebelum peresmian oleh Presiden Jokowi dan Kanselir Jerman, serangkaian acara dilakukan, di antaranya presentasi dari sejumlah kementerian dan lembaga. Misalnya, Kemperin menyampaikan mengenai Journey Making Indonesia 4.0, kemudian Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang program Wonderful Indonesia, serta Kementerian Perdagangan mengenai global value chain.

Berikutnya, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) membahas tentang perkembangan realisasi investasi di Indonesia, Kementerian Riset dan Teknologi atau Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang akan mengulas tentang inovasi untuk vaksin Covid-19, serta presentasi dari perusahaan startup PT Mitra Sejahtera Membangun Bangsa (MSMB) yang berhasil meraih Hermes Startup Award Hannover Messe 2020.

Selanjutnya, sambutan dari pihak Jerman, meliputi Wali Kota Hannover, Ketua Federasi Industri Jerman (BDI), Ketua Federasi Enjiniring Jerman (VDMA), Ketua Asosiasi Produsen Elektrik dan Elektronik Jerman (ZVEI), serta Menteri Ekonomi dan Energi, Jerman.

“Pada kesempatan tersebut, dari Indonesia, Bapak Airlangga Hartarto selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia akan memberikan pemaparannya. Bahkan, nanti juga ada sambutan dari Ketua DPR. Ini menunjukkan bahwa pemerintah dan legislatif sejalan dalam mendukung kegiatan ini, terutama terkait penerapan industri 4.0 dan peta jalan Making Indonesia 4.0,” tegas Agus.

Dalam rangkaian agenda Hannover Messe 2021 Digital Edition, pemerintah telah memfasilitasi beberapa kerja sama di sektor industri, baik itu dalam kerangka government to government (G to G) maupun business to business (B to B). “Hannover Messe 2021 diharapkan dapat meningkatkan investasi, kerja sama industri, dan kesepakatan bisnis,” ungkap Agus.

