Rosan: Transisi Energi Sebuah Keniscayaan, tetapi Perlu Insentif

Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah dan pelaku industri sepakat bahwa transisi energi dari berbasis fosil menuju ke energi baru terbarukan (EBT) merupakan sebuah keniscayaan. Namun, akselerasi pengembangan EBT di Indonesia membutuhkan insentif dari pemerintah agar dapat bersaing dengan sumber energi fosil.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P Roeslani, mengatakan biaya pembangkitan EBT terus turun dari tahun ke tahun. Ditambah lagi potensi EBT di Indonesia sangat besar, seperti panas bumi, angin dan air. “Transisi energi merupakan sebuah keniscayaan, tetapi dibutuhkan insentif dari pemerintah,” kata Rosan pada webinar bertema "Collaboration to Accelerate Investment, Innovation and Technology in the Energy and Mineral Resources Sector, Senin (12/4/2021).

Indonesia menargetkan mencapai bauran EBT sebesar 23% hingga 2025. Adapun pada 2020 realisasi bauran EBT hanya sebesar 11,2% atau 10,6 gigawatt (GW), sementara target 2025 sebesar 24 GW 2025.

Rosan mengatakan pemerintah berusaha secara bertahap menekan defisit migas dengan melakukan bauram energi dari batu bara ke EBT. Apalagi EBT akan melampaui energi fosil pada 2050.

Dalam kesempatan yang sama Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Ego Syahrial, mewakili Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan pemerintah terus mendorong pengembangan EBT. “Saat ini masih disiapkan rancangan perpres pembelian tenaga listrik EBT,” kata Ego.

Menteri ESDM Periode 2000 – 2009 Purnomo Yusgiantoro menyatakan transisi energi terkait erat dengan dua faktor, yaitu teknologi dan keekonomian. Purnomo mengindikasikan biaya pembangkitan EBT masih kurang bersaing dibanding biaya pembangkitan energi batu bara, terutama di wilayah Jawa. “Transisi energi membutuhkan bridging fuel, contohnya gas dan batubara yang menggunakan teknologi ramah lingkungan,” kata Purnomo.

Mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Martiono Hadianto, mengatakan perlunya kolaborasi antarsektor mulai sumber daya, pendidikan, perindustrian, perdagangan. "Pendidikan menjadi akar dari penguasaan teknologi dan inovasi," kata pria yang juga pernah menjabat Presiden Direktur Newmont Nusa Tenggara (NNT) ini.

Sementara Rektor Institut Teknologi PLN Iwa Garniwa menyoroti soal target bauran energi 23% pada 2025. Padahal realisasi hingga 2020 hanya 11,2%. "Saya perkirakan capaian pada 2025 maksimal tambahannya delapan persen jadi realistisnya 19-20%," kata Iwa.

Sejumlah pelaku industri berbasis batubara sudah mulai menjajaki potensi EBT. Contohnya PT Indika Energy Tbk, yang mempunyai visi mencatatkan 50% pendapatan dari non-batu bara pada 2025. PT Indika Energy Tbk membangun proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di wilayah anak usahanya, PT Kideco Jaya Agung (Kideco), di Paser, Kalimantan Timur.

