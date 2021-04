BRI Raih Tujuh Penghargaan dalam Sepekan

Selasa, 13 April 2021 | 05:17 WIB

Oleh : Lona Olavia / WBP

Jakarta, Beritasatu.com- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dalam sepekan terakhir meraih tujuh penghargaan bergengsi bertaraf nasional. Dua penghargaan pertama yakni The Best CEO kepada Direktur Utama BRI Sunarso dan Best of The Best Innovative Company yang dianugerahkan pada ajang iNews Maker Awards 2021 yang digelar di Jakarta, baru-baru ini. Predikat The Best CEO diberikan kepada figur pemimpin perusahaan yang mampu menginspirasi, serta memimpin perubahan di perusahaan sehingga mampu bertahan dan unggul dalam kondisi pandemi.

Selanjutnya BRI mendapatkan lima penghargaan dalam acara Malam Anugerah BUMN 2021 tahun ke-10. Dalam ajang tersebut BRI dinobatkan sebagai perusahaan kategori The Best Corporate. Perusahaan juga meraih penghargaan kategori Tata Kelola Perusahaan (GCG) Terbaik 1, dan kategori Transformasi Bisnis & Organisasi Terbaik 1. Sementara itu Direktur Utama BRI Sunarso diganjar dua penghargaan sekaligus yaitu sebagai The Best CEO dan juga sebagai CEO Strategic Orientation Terbaik.

Penghargaan tersebut diberikan kepada BRI berdasarkan hasil penilaian independen para dewan juri yang menjadi pakar di bidangnya, di antaranya mantan Menteri BUMN sekaligus Dewan Pakar BUMN Track, Tanri Abeng, pengamat ekonomi Indef Enny Sri Hartati, Pemimpin Umum BUMN Track Ahmed Kurnia, serta CEO Nielsen Indonesia 2014-2020 & Chairman BUMN Track Consulting Agus Nurudin.

Menurut Tanri Abeng yang menjadi salah satu Dewan Juri pada ajang tersebut, pandemi Covid-19 telah menguji ketahanan perekonomian Indonesia. Namun demikian, BRI dianggap berhasil menerapkan langkah-langkah strategis sehingga dapat tetap mencatatkan kinerja positif di tengah krisis. "Strategi BRI yang dapat menjaga keseimbangan antara economic value dan social value untuk menciptakan kinerja perusahaan yang sustain juga menjadi keunggulan tersendiri yang tidak banyak dimiliki oleh perusahaan lain," kata Tanri dalam keterangannya Senin (12/4/2021).





Tanri mengatakan, pencapaian luar biasa perusahaan tidak terlepas dari pemimpinnya yang memiliki leadership excellence.

"Kapabilitas leadership CEO BRI tidak diragukan lagi," katanya.

Penghargaan yang diterima oleh BRI tidak lantas membuat perseroan berpuas diri dan terus melanjutkan program transformasi yang tengah berjalan. "Penghargaan yang diterima ini terus mendorong BRI untuk terus memberikan layanan dan produk terbaik bagi masyarakat. Ini juga menjadi pembuktian bahwa selama ini BRI telah menjalani tugas dan perannya sebagai BUMN dengan pengelolaan yang baik, transparan, dan terpercaya. Kami pastikan, ke depannya BRI akan terus berkontribusi untuk kebangkitan perekonomian nasional," ujar Dirut BRI Sunarso.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) mampu mempertahankan kinerja positif dengan terus mengambil peran dalam penyelamatan UMKM dan pemulihan ekonomi nasional. Hal tersebut tercermin dari penyaluran kredit BRI yang tumbuh 3,89% dengan NPL terjaga di level 2,99%. Salah satu kunci keberhasilan BRI dalam menghadapi tekanan akibat pandemi yakni dengan terus melanjutkan program transformasi digital dan culture yang telah dicanangkan sejak tahun 2016.

Sumber: BeritaSatu.com