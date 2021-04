Harga Emas Melemah karena Imbal Hasil Obligasi Menguat

Selasa, 13 April 2021 | 07:34 WIB

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas melemah untuk hari kedua berturut-turut pada akhir perdagangan Senin atau Selasa pagi WIB (13/4/2021), karena kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah AS mengurangi daya tarik emas. Investor menunggu data inflasi dan penjualan ritel Amerika Serikat untuk mengukur kesehatan ekonomi.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Juni di divisi Comex New York Exchange, anjlok US$ 12,10 atau 0,69% menjadi US$ 1.732,70 per ons.

Analis Kitco Metals, Jim Wyckoff mengatakan peningkatan imbal hasil obligasi masih menjadi sentimen negatif pasar logam yang tidak menghasilkan dividen atau imbal hasil."Bullish (penguatan) kehilangan sedikit momentum dan itu mendorong investor jangka pendek melakukan aksi jual, menempatkan harga emas di bawah tekanan," kata dia.

Imbal hasil obligasi pemerintah AS masih sedikit lebih tinggi setelah lelang obligasi pemerintah 3 tahun mendapat respons baik, dan menjelang rilis data penting minggu ini, termasuk inflasi harga konsumen pada Selasa waktu setempat. Sementara data penjualan ritel diharapkan akan dirilis pada Kamis (15/4/2021).

Imbal hasil yang lebih tinggi mengancam daya tarik emas sebagai lindung nilai inflasi karena meningkatkan peluang kerugian memegang emas yang tidak memberikan suku bunga.

Ketua Federal Reserve Jerome Powell, dalam pernyataannya yang disiarkan pada Minggu (11/4/2021), mengatakan ekonomi AS berada pada "titik perubahan," dengan harapan lebih banyak pertumbuhan dan perekrutan dalam beberapa bulan mendatang. Dia juga mengutip risiko lonjakan kasus Covid-19 jika ada pembukaan kembali yang tergesa-gesa.

Emas kemungkinan mendapat keuntungan jika inflasi naik jauh lebih tinggi dari target, kata analis StoneX, Rhona O'Connell.

Logam mulia lainnya, perak pengiriman Mei turun 45,8 sen atau 1,8% menjadi US$ 24,867 per ons. Platinum untuk pengiriman Juli turun US$ 34,5 atau 2,85% menjadi ditutup pada US$ 1.174,8 per ons.

