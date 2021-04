Crown Group Bakal Buka The Grand Shopping Center Juli 2021

Selasa, 13 April 2021 | 17:53 WIB

Oleh : Imam Muzakir / FER

Pengembang properti Crown Group akan membuka pusat ritel ke The Grand Shopping Center pada Juli 2021. (Foto: Istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com - Perusahaan pengembang properti, Crown Group akan membuka pusat ritel ke The Grand Shopping Center yang berada di kawasan Eastlakes, pinggiran selatan di timur Sydney, pada Juli 2021.

Direktur Penjualan Crown Group, Prisca Edwards mengatakan, kawasan Eastlakes merupakan area pertumbuhan kota baru dan menjadi sebagai pusat hunian dan ritel. yang dikembangkan oleh Crown Group dengan nilai Rp 10 triliun.

"The Grand, yang sebelumnya dikenal sebagai Eastlakes Live, saat ini selesai dibangun dengan tiga menara yang telah melaksanakan proses topping off dan tujuh ritel baru siap pindah ke The Grand Shopping Center pada bulan Juli tahun ini," jelas Prisca dalam keterangan persnya, Selasa (13/4/2021).

BACA JUGA Hotel Mewah Crown Group Jadi Tuan Rumah AAFW 2021

Menurut Prisca, lima gerai ritel lainnya sedang dalam proses negosiasi tentang ruang sewa di pusat perbelanjaan dengan harapan telah disewakan sepenuhnya pada saat pembukaan.

"Mereka telah melihat peningkatan kunjungan ke marketing gallery mereka sebesar 300% karena pembeli terus mencari apartemen di daerah dengan jaringan infrastruktur yang kuat,” katanya.

Menurut Prisca, pada tahap pertama dari The Grand Shopping Center terdiri dari ruang ritel seluas 2.800 meter persegi (m2) dan 15 gerai akan dibuka secara dengan format baru.

"Gerai ritel lainnya termasuk Woolworths Metro, Sushi Row, Ausome Nails, Hatch Espresso, Wholelife Pharmacy, Reni’s Car Wash dan outlet Australia Post/Newsagency akan dibuka pada bulan Juli," imbuhnya.

BACA JUGA Raksasa Supermarket Australia Gabung Proyek Crown Group

Prisca mengatakan, banyak pembeli datang dari berbagai pinggiran kota di sekitarnya seperti Pagewood, Mascot, Botany, Eastgardens dan Rosebery, dengan berbagai pembeli termasuk pelajar yang ingin tinggal di dekat UNSW hingga keluarga yang ingin downsizing.

“Kawasan The Grand milik Crown Group menampilkan desain kontemporer yang menakjubkan oleh arsitek terkenal internasional Francis-Jones Morehen Thorp. Menampilkan 490 unit apartemen mewah dan akan menjadi pusat kota baru dan hingga 80 restoran, kafe, toko dan supermarket ketika sepenuhnya selesai,” kata dia.

Komisaris dan CEO Crown Group, Iwan Sunito, mengatakan The Grand adalah pengembangan hunian tunggal terbesar di kawasan timur, menciptakan katalisator paling signifikan untuk pertumbuhan di daerah tersebut.

“Karena area Waterloo dan Green Square hampir sepenuhnya berkembang, sangat wajar jika area pertumbuhan berikutnya muncul, dan dengan pengembangan apartemen dan pusat perbelanjaan baru dengan hingga 80 gerai ritel yang akan datang, Eastlakes memperkuat posisinya sebagai area pertumbuhan berikutnya tandas Iwan Sunito.

Sumber: BeritaSatu.com