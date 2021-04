Divaluasi US$ 39,6 M, Grab Akan Listing di Nasdaq

Selasa, 13 April 2021 | 21:08 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Singapura, Beritasatu.com - Grab akan mencatatkan diri di pasar modal AS Nasdaq dengan kode GRAB melalui special purpose acquisition company (SPAC), Altimeter Growth Corp. Jika merger terjadi, Grab divaluasi di angka US$ 39,6 miliar (Rp 579,6 triliun).

Proses listing melalui SPAC tidak melalui proses penawaran saham perdana (IPO) pada umumnya. Sebelum go public, raksasa transportasi online Asia Tenggara itu akan melakukan merger dengan Altimeter yang sudah terdaftar di Wall Street. Saham Altimeter naik 8% di praperdagangan Wall Street Selasa (13/4/2021) dari harga penutupan Senin US$ 13,95.

Sebagai bagian dari rencana go public, Grab akan mendapatkan investasi dalam bentuk private investment in public equity (PIPE) sebesar US$ 4 miliar yang dikelola BlackRock, Fidelity, T. Rowe Price, Morgan Stanley hingga Temasek. Skema PIPE adalah di mana investor institusi terpilih bisa membeli saham perusahaan publik di bawah harga pasar.

"Saya ingat beberapa tahun lalu, ketika berdiskusi dengan investor, beberapa di antara mereka bahkan tidak tahu di mana Asia Tenggara." kata co founder dan CEO Grab Anthony Tan kepada CNBC.

"Hari ini kita mengumumkan rencana yang berpotensi menjadi penawaran saham terbesar AS di Asia Tenggara...ini adalah validasi kerja keras kami di wilayah ini, dan bahwa strategi super app berhasil," tambahnya. Tan tidak menyebut kapan listing akan dilakukan.

Grab masuk ke peringkat 16 daftar perusahaan yang mengubah dunia CNBC Disruptor 50. Grab adalah perusahaan jasa digital yang melayani hampir semuanya, mulai dari transportasi hingga asuransi. Memiliki mayoritas operasi di Asia Tenggara, Grab memiliki 187 juta pengguna di 350 kota di delapan negara.

Sumber: CNBC.com