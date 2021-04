OJK Rilis 147 Perusahaan Fintech Lending Berizin, Ini Daftarnya

Rabu, 14 April 2021 | 11:56 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sampai 30 Maret 2021 mencatat total jumlah penyelenggara financial technology (fintech) peer-to-peer lending atau fintech lending yang terdaftar dan berizin di OJK ada 147 perusahaan.

"Ada satu penyelenggara fintech lending yang dibatalkan Surat Tanda Bukti Terdaftarnya, yaitu PT Gerakan Digital Akselerasi Indonesia," demikian keterangan resmi OJK yang dikutip Rabu (14/4/2021).

OJK mengimbau masyarakat untuk menggunakan jasa penyelenggara fintech lending yang sudah terdaftar/berizin dari OJK.

"Hubungi Kontak OJK 157 melalui nomor telepon 157 atau layanan whatsapp 081 157 157 157 untuk mengecek status izin penawaran produk jasa keuangan yang Anda terima," kata OJK.

Daftar 147 perusahaan fintech yang berizin dari OJK.

1. Danamas

2. investree

3. amartha

4. DOMPET Kilat

5. KIMO

6. TOKO MODAL

7. UANGTEMAN

8. modalku

9. KTA KILAT

10. Kredit Pintar

11. Maucash

12. Finmas

13. KlikACC

14. Akseleran

15. Ammana.id

16. PinjamanGO

17. KoinP2P

18. pohondana

19. MEKAR

20. AdaKami

21.ESTA KAPITAL

22. KREDITPRO

23. FINTAG

24. RUPIAH CEPAT

25. CROWDO

26. Indodana

27. JULO

28. Pinjamwinwin

29. DanaRupiah

30. Taralite

31. Pinjam Modal

32. ALAMI

33. AwanTunai

34. Danakini

35. Singa

36. DANAMERDEKA

37. EASYCASH

38. PINJAM YUK

39. FinPlus

40. UangMe

41. PinjamDuit

42. DANA SYARIAH

43. BATUMBU

44. Cashcepat

45. klikUMKM

46. Pinjam Gampang

47. Invoila

48. TunaiKita

49. iGrow

50. cicil

51. Cashwagon

52. GRADANA

53. Findaya

54. AKTIVAKU

55. KrediFazz

56. iTernak

57. KREDITO

58. CROWDE

59. TaniFund

60. danaIN

61. Indofund.id

62. AVANTEE

63. danabijak

64. ModalRakyat

65. KawanCicil

66. Sanders One Stop Solution

67. KREDITCEPAT

68. Rupiah One

69. Danacita

70. Danadidik

71. TrustIQ

72. Danai.id

73. Pintek

74. DANAMART

75. samakita

76. vestia

77. MODALUSAHA.ID

78. Asetku

79. danafix

80. lumbungdana

81. LAHANSIKAM

82. Modal Nasional

83. DanaBagus

84. ShopeePayLater

85. UKU

86. PASARPINJAM

87. Kredinesia

88. KASPIA

89. gandengtangan

90. modal antara

91. Komunal

92. ProsperiTree

93. Cairin

94. EMPATKALI

95. JEMBATANEMAS

96. kredible

97. KLIK KAMI

98. Digilend

99. asakita

100. Duha SYARIAH

101. qazwa

102. bsalam

103. One Hope

104. LadangModal

105. Dhanapala

106. Restock.ID

107. SOLUSIKU

108. Pinjam Disini

109. Adapundi

110. Tree+

111. edufund

112. FinanKu

113. UATAS

114. dumi

115. goena

116. Pundiku

117. TEMAN PRIMA

118. OK!P2P

119. DoeKu

120. Mopinjam

121. BANTUSAKU

122. KlikCair

123. AdaModal

124. kontanku

125. ikimodal

126. ETHIS

127. KAPITALBOOST

128. PAPITUPI

129. Finteck

130. Samir

131. Danon

132. Mikro Kapital Indonesia

133. Optima

134. ArgaPro

135. MITRA P2P LENDING

136. BBX FINTECH

137. 360 KREDI

138. Cankul

139. PiNBee

140. kfund

141. Ringan

142. Saku Ceria

143. indosaku

144. SolusiKita

145. IVOJI

146. pinjamindo

147. KOTAK KOIN

