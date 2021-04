Hyundai Bantu Rekonstruksi Bangunan Rusak Akibat Gempa di Indonesia

Rabu, 14 April 2021 | 12:52 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Hyundai Engineering Co, Ltd memberikan bantuan pekerjaan rekonstruksi dan restorasi area yang rusak akibat gempa bumi di Indonesia. (Foto: Dok)

Jakarta, Beritasatu.com - Hyundai Engineering Co, Ltd menggandeng lembaga swadaya masyarakat (LSM) advokasi pembangunan internasional, World Vision turut memberikan bantuan pekerjaan rekonstruksi dan restorasi area yang rusak akibat gempa bumi di Indonesia.

"Kegiatan ini merupakan bagian program New Hope School No 10," kata CSR Manager Hyundai Engineering Joowha Min dalam keterangan tertulisnya Rabu (14/4/2021).

Hyundai melakukan pekerjaan renovasi, perbaikan fasilitas sekolah serta memberi perlengkapan belajar di Desa Toaya, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. "Kami senang dapat melihat siswa-siswi di Desa Toaya mengatasi bencana dan kembali melanjutkan jenjang pendidikannya di lingkungan sekolah yang lebih baik," kata dia.

The New Hope School Project merupakan representasi aktivitas tanggung jawab sosial luar negeri dari Hyundai Engineering, untuk menjembatani kesenjangan pendidikan kepada anak-anak dengan latar belakang lingkungan pendidikan yang tertinggal, melalui pembangunan, dan renovasi fasilitas sekolah.

Berawal dari New Hope School No. 1 yang dilaksanakan di Kamboja pada 2010, program ini dilaksanakan berkesinambungan di Republik Guinea Khatulistiwa, Bangladesh, Filipina, Uzbekistan, hingga Indonesia. Sebelumnya, pada program “New Hope School No. 9”, Hyundai Engineering membangun fasilitas pendidikan di Laos pada 2019 yang rusak akibat gempa pada September 2018. Selain itu, Hyundai Engineering juga menyumbangkan peralatan belajar mengajar serta produk pencegah Covid-19.

Joowha Min mengatakan, Hyundai Engineering berkomitmen melakukan berbagai kegiatan untuk membantu kesulitan masyarakat Indonesia.

Sebagai informasi, saat ini Hyundai Engineering tengah mengerjakan empat proyek konstruksi di Indonesia, di antaranya adalah Proyek Kilang Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan. Secara khusus proyek RDMP RU V Balikpapan senilai US$ 4 Miliar, Hyundai Engineering berhasil membangun hubungan kepercayaan dengan PT Pertamina.

