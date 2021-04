GINSI dan ALFI Dukung Penyesuaian Tarif Layanan Pelabuhan Tanjung Priok

Rabu, 14 April 2021 | 15:10 WIB

Oleh : Lona Olavia / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Penyesuaian tarif Lift on Lift (Lo-Lo) dan penumpukan peti kemas (storage) yang mulai berlaku di Pelabuhan Tanjung Priok pada 15 April 2021, mendapat dukungan dari asosiasi pemilik barang dan pengguna jasa pelabuhan.

Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI), Capt Subandi mengatakan, pihaknya sudah menyetujui penyesuaian tarif Lo-Lo dan storage di Pelabuhan Tanjung Priok. Subandi beralasan, dalam penyesuaian tarif ini Pelindo II telah menghapus biaya cost recovery sebesar Rp75.000 per boks yang selama ini harus dibayar pemilik barang. Selain itu tarif progresif storage diturunkan maksimal hanya 600%, bukan lagi 900%.

"GINSI menyetujui penyesuaian tarif itu karena usulan kami terkait penghapusan biasa cost recovery dan tarif progresif juga dipenuhi oleh Pelindo II. GINSI berharap penyesuaian tarif ini akan meningkatkan investasi dan kualitas layanan kepada pelanggan di Tanjung Priok," jelas Capt Subandi, dalam keterangan persnya, Rabu (14/4/2021).

BACA JUGA Pelindo II Sesuaikan Tarif di Pelabuhan Tanjung Priok Mulai 15 April

Ketua ALFI DKI Jakarta, Adil Karim mengungkapkan, asosiasinya turut menandatangani persetujuan penyesuaian tarif Lo-Lo dan Storage petikemas ekspor-impor pada tahun 2019. Kesepakatan itu diteken oleh kepengurusan ALFI lama yang saat itu diketuai oleh Widijanto.

"ALFI DKI Jakarta sudah menyetujui dan ikut menandatangani kesepakatan perubahan tarif Lo-Lo dan Storage Peti Kemas di Tanjung Priok," ungkap Adil.

Adapun dalam penjelasan tertulisnya, SFVP Komunikasi Korporasi Kantor Pusat IPC, Dini Endiyani menjelaskan, sebelum penyesuaian tarif per 15 April ini, setiap pemilik petikemas Lo-Lo untuk petikemas ukuran 20 kaki sudah membayar Rp262.500 per boks. Biaya itu terdiri dari Rp187.500 ditambah cost recovery Rp75.000 per boks. Sehingga dengan tarif baru, untuk petikemas 20 kaki, hanya terdapat selisih Rp23.000 per boks atau sebesar 8,7%.

BACA JUGA Pelindo II Siapkan Strategi Urai Kongesti di Tanjung Priok

Pelindo II juga memangkas tarif progresif. Jika sebelumnya terhadap petikemas dengan masa tiga hari penumpukan dan seterusnya dikenakan tarif maksimal 900%, pada struktur tarif baru diturunkan, maksimal hanya hanya 600%. Pelindo II juga akan menghilangkan biaya cost recovery Rp75.000 per/boks yang selama ini dibebankan kepada pemilik barang.

Dini mengatakan, tarif Lo-Lo peti kemas berukuran 20 kaki yang sebelumnya Rp187.500/boks menjadi Rp285.500/boks. Sementara Lo-Lo untuk peti kemas 40 kaki akan menjadi Rp428.250/boks dari sebelumnya Rp281.300/boks.

Adapun tarif dasar storage dari Rp27.200/boks/hari untuk peti kemas 20 kaki menjadi Rp42.500/boks/hari. Sedangkan untuk peti kemas 40 kaki yang sebelumnya Rp54.400/boks/hari menjadi Rp85.000/boks/hari.

BACA JUGA Inovasi JICT Diganjar Penghargaan Anugerah BUMN 2021

Dini mengungkapkan penyesuaian tarif di pelabuhan Tanjung Priok ini telah melalui tahapan regulasi yang ada yaitu kesepakatan asosiasi penyedia dan pengguna jasa di pelabuhan Tanjung Priok antara lain GINSI, GPEI dan ALFI DKI Jakarta.

"Pada 23 Februari 2021 Kemko Marvest telah mengeluarkan rekomendasi mengenai penyesuaian tarif peti kemas internasional di pelabuhan Priok itu kepada Kementerian Perhubungan. Kemudian pada 8 Maret 2021 telah terbit persetujuan Menteri Perhubungan untuk penaikan tarif tersebut," ungkapnya.

Saat ini di pelabuhan Tanjung Priok terdapat lima pengelola terminal peti kemas internasional (ekspor-impor) yakni Jakarta International Container Terminal (JICT), TPK Koja, New Priok Container Terminal One (NPCT-1), Terminal Mustika Alam Lestari (MAL) dan Terminal 3 Pelabuhan Tanjung Priok.

Sumber: BeritaSatu.com