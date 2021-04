Mayoritas Bursa Asia Menguat, Saham-saham Teknologi Tiongkok Melesat

Rabu, 14 April 2021 | 15:14 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Singapura, Beritasatu.com - Mayoritas bursa Asia ditutup menguat pada perdagangan Rabu (14/4/2021). Saham-saham teknologi Tiongkok menjadi penggerak pasar.

Indeks Nikkei 225 Tokyo turun 0,44%, Indeks Komposit Shanghai naik 0,6%, Hang Seng Hong Kong naik 1,24%, S&P/ASX 200 naik 0,66%, Kospi Korea Selatan naik 0,42%.

Saham-saham teknologi Tiongkok di pasar modal Hong Kong menguat setelah 12 perusahaan teknologi besar, termasuk Baidu, JD.com, dan Meituan, mengindikasikan akan mematuhi undang-undang antimonopoli. Baidu naik 3,31%, JD.com naik 2,68%, dan Meituan naik 3,7%.

Sebelumnya Pemerintah tiongkok memerintahkan perusahaan-perusahaan teknologi mengevaluasi praktik bisnis mereka supaya tidak melanggar undang-undang antimonopoli.

Indeks Straits Times Singapura turun tipis 0,2% di tengah-tengah data positif. Di luar dugaan, pertumbuhan ekonomi Singapura naik 0,2% di triwulan pertama 2021 dibanding tahun sebelumnya.

Investor mengamati reaksi pasar terhadap pengumuman BPOM AS (Food and Drug Administration/FDA) Selasa (13/4/2021) yang meminta negara bagian sementara waktu menghentikan penggunaan vaksin Covid-19 Johnson & Johnson (J&J) setelah enam wanita di negara itu mengalami pembekuan darah langka. Lebih dari 6,8 juta dosis vaksin J&J telah diberikan di AS hingga saat ini.

Sementara itu, Moderna mengatakan Selasa bahwa vaksin Covid-19 lebih dari 90% efektif melindungi terhadap Covid-19 dan 95% efektif melawan penyakit parah hingga 6 bulan setelah dosis kedua.

Sumber: CNBC.com