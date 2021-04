Barata Indonesia Ikut Ramaikan Hannover Messe 2021

Rabu, 14 April 2021 | 16:13 WIB

Oleh : Amrozi Amenan / FER

Gresik, Beritasatu.com - PT Barata Indonesia (Persero) turut meramaikan pameran teknologi industri Hannover Messe 2021 untuk menggaet kerjasama strategis baru di pasar global.

Barata Indonesia menjadi salah satu dari 156 perusahaan di Indonesia dan dari 13 BUMN yang dipilih oleh Kementerian BUMN untuk mengikuti pameran yang diselenggarakan secara virtual pada 12-16 April 2021, karena dinilai produk-produk manufakturnya mampu bersaing di pasar internasional.

Dalam pameran tersebut, Barata Indonesia memamerkan produk- produk andalan yang mampu menembus pasar internasional, seperti komponen pembangkit listrik serta komponen kereta api yang telah di ekspor ke berbagai negara.

Direktur Utama Barata Indonesia, Fajar Harry Sampurno mengatakan bahwa pameran Hannover Messe 2021 merupakan kesempatan yang baik bagi perseroan untuk memperkenalkan industri manufaktur tanah air kepada pasar luar negeri.

"Salah satu pesan yang kami usung dalam pameran tersebut adalah kualitas produk-produk yang dihasilkan oleh industri manufaktur tanah air, memiliki kualitas yang baik dan juga mampu berbicara di panggung internasional," kata Harry, Rabu (14/4/2021).

Ia menjelaskan, komponen pembangkit listrik yang dihasilkan Barata Indonesia diantaranya adalah Condenser, LP Outer Casing, Combustion Chamber, LP Inner Casing serta Blade Ring yang semuanya telah tersebar di pembangkit lisrik di berbagai belahan dunia seperti Panama, Argentina, Brasil, Uruguay, Irak, Pakistan, Bangladesh, Jepang dan Korsel.

"Produk komponen kereta api yang kami produksi juga telah dipercaya oleh klien di Amerika Serikat, Meksiko, Kanada, Australia serta Rusia," terang Harry.

Selain mempromosikan industri manufaktur tanah air, Barata Indonesia juga turut menjelaskan transformasi digitalisasi proses manufaktur yang dilakukan dalam rangka mendukung implementasi industri 4.0 serta menghadirkan webinar dengan tema "Becoming Global Supply Chain and International Business Partner for Industrial Component.

"Kita berharap dari pameran Hannover Messe 2021 Barata mampu menggaet kerjasama strategis baru dalam skema global supply chain,” pungkas Harry.

Sumber: BeritaSatu.com