S&P 500 Merosot karena Aksi Jual Saham Teknologi, Dow Positif

Kamis, 15 April 2021 | 06:00 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

New York, Beritasatu.com - Bursa AS Wall Street ditutup bervariasi pada perdagangan Rabu atau Kamis pagi WIB (15/4/2020). S&P 500 jatuh dari rekor tertingginya di tengah perdagangan yang volatil (fluktuasi) dan aksi jual saham teknologi. Sementara investor mencerna gelombang pertama pendapatan perusahaan yang sebagian besar melebihi ekspektasi.

Indeks S&P merosot 0,4% menjadi 4.124,66 setelah mencapai rekor tertinggi baru di awal sesi. Dow Jones Industrial Average naik 53,62 poin, atau 0,2%, menjadi 33.730,89 setelah sempat naik lebih 200 poin menyentuh level tertinggi sepanjang masa. Komposit Nasdaq turun 1% menjadi 13.857,84.

Tesla, pemegang bitcoin dan permainan teknologi spekulatif, turun hampir 4%. Netflix dan Facebook masing-masing turun lebih dari 2%. Sementara Amazon, Microsoft, dan Apple semuanya turun 1%.

Penghasilan bank yang kuat membantu sentimen pada Rabu. Saham Goldman Sachs naik lebih dari 2% setelah laba bersih kuartal pertama dan pendapatan melampaui ekspektasi analis yakni ditopang unit perdagangan ekuitas dan investasi perbankan perusahaan.

JPMorgan Chase mengalahkan perkiraan analis terbantu keuntungan US$ 5,2 miliar dari pengeluaran yang sebelumnya telah disisihkan untuk kerugian pinjaman yang tidak berkembang. Namun, saham JPMorgan merosot 1,8%, memangkas kenaikan 2021 menjadi 19%.

Wells Fargo juga melaporkan pendapatan dan pendapatan yang melebihi ekspektasi untuk kuartal pertama. Saham menguat 5,5%.

"Gelombang pertama kinerja bank besar di kuartal pertama terlihat cukup kuat seperti yang diperkirakan sebagian besar analis, bahkan lebih kuat," kata Kepala strategi pasar TD Ameritrade, JJ Kinahan.

Saham bank telah meningkat tajam sepanjang tahun ini, dengan sektor keuangan S&P 500 naik hampir 20%.

Dalam berita lain, Ketua Federal Reserve Jerome Powell pada Rabu mengatakan bank sentral kemungkinan akan mengurangi pembelian obligasi jauh sebelum menaikkan suku bunga.

"The Fed akan mencapai waktu di mana akan mengurangi pembelian aset ketika telah membuat kemajuan substansial lebih lanjut menuju tujuan kami dari Desember lalu," kata Powell kepada Economic Club of Washington.

“Itu kemungkinan besar terjadi sebelum, jauh sebelum kami mempertimbangkan menaikkan suku bunga. Kami belum memberikan suara, tetapi itulah pengertian dari panduannya."

BPOM AS (Food and Drug Administration/FDA) Selasa (13/4/2021) merekomendasikan penghentian sementara vaksinasi Covid-19 Johnson and Johnson (J&J) setelah enam orang di AS mengalami pembekuan darah.

Pengumuman tersebut memicu aksi jual saham yang sensitif pada pembukaan kembali ekonomi seperti maskapai penerbangan dan operator pelayaran.

CEO Pfizer Albert Bourla mengatakan produsen obat tersebut dapat mengirimkan 10% lebih banyak dosis vaksin ke AS pada akhir Mei daripada yang diperkirakan sebelumnya. Selain itu, Moderna mengatakan vaksin Covid-19-nya lebih dari 90% efektif melindungi dari virus enam bulan setelah suntikan kedua.

Sumber: CNBC