Madoff Dalang Penipuan Skema Ponzi Meninggal di Usia 82 tahun

Kamis, 15 April 2021 | 07:05 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Ilustrasi dalang skema Ponzi Bernard Madoff yang digambarkan sebagai Joker musuh Batman terlihat di sampul New York Magazine di kios 24 Februari 2009 di New York. (Foto: AFP)

Carolina Utara, Beritasatu.com - Bernie Madoff, dalang penipuan investasi terbesar dalam sejarah AS melalui skema ponzi meninggal pada Rabu (14/4/2021) di usia 82 tahun. Kematiannya di Pusat Medis Federal di Butner, Carolina Utara, dikonfirmasi oleh Biro Penjara federal. Madoff yang telah merugikan puluhan ribu nasabah senilai US$ 65 miliar meninggal karena penyebab alami atau sakit, AP melaporkan mengutip orang tak dikenal yang mengetahui masalah tersebut.

Madoff yang akan berusia 83 tahun pada 29 April menjalani hukuman 150 tahun di penjara. Dia sebelumnya pernah dirawat karena penyakit ginjal. Permintaannya untuk bebas dari penjara ditolak pada bulan Juni.

Bernard Madoff, pendiri Bernard L. Madoff Investment Securities, meninggalkan pengadilan federal di New York pada Selasa, 10 Maret 2009. Dia diputus bersalah pada 2009 atas skema Ponzi yang menurut penyelidik dimulai pada awal 1970-an dan menipu lebih 40.000 orang di 125 negara selama empat dekade pada saat Madoff ditangkap pada 11 Desember 2008 - setelah kedua putranya menyerahkannya.

Sejumlah orang pernah menjadi korban penipuan investasi Madoof mulai orang biasa hingga tokoh terkenal seperti sutradara Steven Spielberg, aktor Kevin Bacon, mantan pemilik New York Mets, Fred Wilpon, pitcher Hall of Fame Sandy Koufax dan pemenang Hadiah Nobel Perdamaian Elie Weisel. Investor biasa seperti Burt Ross, juga perah kehilangan US$ 5 juta dalam skema tersebut.

Madoff bersikeras bahwa penipuan tidak dimulai sampai awal 1990-an, ketika "pasar terhenti karena dimulainya resesi dan Perang Teluk." Namun jaksa dan banyak korban percaya kalau dia telah melakukan kejahatan itu sejak lama.

Sederhananya skema Ponzi adalah uang dari investor baru digunakan untuk membayar utang kepada investor sebelumnya.

Dalam email 2013 kepada CNBC dari penjara, Madoff mengklaim terobosan di pasar yang memulai Resesi Hebat menyebabkan penipuannya. "Saya pikir ini hanya perdagangan jangka pendek yang bisa dilakukan begitu pasar menjadi reseptif," tulisnya.

“Sisanya adalah sejarah tragis saya karena tidak pernah bisa pulih.”

Faktanya, kata penyelidik, Madoff tidak melakukan satu pun perdagangan untuk klien selama bertahun-tahun. Dia hanya menyimpan dana investor di rekening bank Chase, membayar pelanggan baru dengan dana dari pelanggan sebelumnya dan memberikan kliennya akun yang dipalsukan.

Skandal di Bernard L. Madoff Investment Securities mengoyak kepercayaan investor yang sudah terlanjur rusak akibat krisis finansial. Hal itu menyebabkan perubahan besar di OJK AS (Securities and Exchange Commission).

Pada awal 2020, Madoff meminta hakim untuk membebaskannya dari penjara, dengan alasan dirinya berada di tahap akhir penyakit ginjal dan sudah terlalu tua untuk melakukan transplantasi.

Dia mengatakan permohonannya bebas untuk menjelaskan tindakannya kepada sang cucu. “Anda tahu saya kehilangan kedua putra saya, dan istri saya tidak begitu sehat. Jadi itu mengerikan," katanya kepada Washington Post.

Namun 4 bulan kemudian, seorang hakim menolak permintaan tersebut. Hakim mengatakan Madoff melakukan salah satu kejahatan keuangan paling mengerikan sepanjang masa dan banyak orang masih menderita.

Bernard Lawrence Madoff lahir di Queens, New York, pada tanggal 29 April 1938, putra dari Sylvia dan Ralph Madoff, seorang tukang ledeng yang menjadi pialang saham.

Selama lebih dari 50 tahun, Bernie Madoff terkenal di Wall Street, sebagai seorang manajer keuangan besar yang mendirikan perusahaannya sendiri pada usia 22 dan menjadi ketua non-eksekutif Nasdaq pada tahun 1990. Ia dikenal membantu mengembangkan beberapa sistem dan struktur pasar yang memindahkan pasar saham melampaui lantai perdagangan dan memunculkan perdagangan elektronik modern.

Madoff kaya raya dan menikmati kemewahan seperti penthouse di Manhatta, vila di Prancis, hingga kapal pesiar yang mahal. Total hartanya US$ 825 juta.

Sumber: CNBC