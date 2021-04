Kemilau Emas Memudar karena Kenaikan Imbal Hasil Obligasi

Kamis, 15 April 2021 | 08:55 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com- Harga emas melemah pada akhir perdagangan Rabu atau Kamis pagi WIB (15/4/2021), karena kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah AS membebani daya tarik emas yang tidak memberikan imbal hasil.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Juni di divisi Comex New York Exchange, jatuh US$ 11,3 atau 0,65% menjadi US$ 1.736,30 per ons.

"Kenaikan imbal hasil obligasi tampaknya menambah tekanan sangat ringan ke pasar (emas)," kata Direktur Perdagangan Logam High Ridge Futures, David Meger.

Namun pelemahan emas terlihat lebih bersifat teknis dengan level US$ 1.750 menjadi esistensi teknis dan psikologis dalam jangka pendek.

Emas telah melonjak sebanyak 0,86% pada Selasa (13/4/2021) setelah harga-harga konsumen AS naik paling tajam dalam lebih dari 8,5 tahun pada Maret, memulai apa yang diperkirakan menjadi periode singkat dari inflasi yang lebih tinggi.

Sementara emas dianggap sebagai lindung nilai terhadap inflasi, imbal hasil yang lebih tinggi menantang status tersebut karena diterjemahkan ke dalam peluang kerugian yang lebih besar untuk memegang emas yang tidak memberikan imbal hasil.

"Kuartal kedua kemungkinan akan menghadirkan hambatan makro terbesar untuk emas mengingat ekspektasi kami untuk dolar AS menguat lebih lanjut" kata analis Standard Chartered, Suki Cooper.

Ketua Federal Reserve Jerome Powell mengatakan bank sentral akan mengurangi pembelian obligasi bulanan sebelum berkomitmen untuk menaikkan suku bunga.

Logam mulia lainnya, perak pengiriman Mei naik 9,8 sen atau 0,39% menjadi US$ 25,524 per ons. Platinum untuk pengiriman Juli naik US$ 20,3 atau 1,75% menjadi US$ 1.177,4 per ons.

Sumber: CNBC