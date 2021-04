Neraca Dagang Maret Surplus US$ 1,56 Miliar

Kamis, 15 April 2021 | 11:53 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Maret 2021, neraca perdagangan Indonesia surplus US$ 1,56 miliar. Angka ini selisih dari nilai ekspor Maret 2021 mencapai US$ 18,35 miliar dan impor Maret 2021 sebesar US$ 16,79 miliar.

"Nilai ekspor Indonesia Maret 2021 mencapai US$ 18,35 miliar atau naik 20,31% dibanding ekspor Februari 2021. Demikian juga dibanding Maret 2020 naik 30,47%," demikian data yang dipubliksikan BPS Kamis (15/4/2021).

BACA JUGA Neraca Perdagangan Surplus, Tapi Industri Masih Belum Optimal

Ekspor nonmigas Maret 2021 mencapai US$ 17,45 miliar, naik 21,21% dibanding Februari 2021. Dibanding ekspor nonmigas Maret 2020, naik 30,07%

BPS mencatat neraca perdagangan Indonesia Maret 2021 mengalami surplus US$ 1,57 miliar, yang berasal dari sektor nonmigas US$2,94 miliar. Sedangkan di sektor migas terjadi defisit US$ 1,37 miliar.

Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia Januari–Maret 2021 mencapai US$ 48,90 miliar atau meningkat 17,11 persen dibanding periode yang sama tahun 2020, demikian juga ekspor nonmigas mencapai US$ 46,25 miliar atau meningkat 17,14%.

BACA JUGA Mendag Apresiasi Tren Positif Neraca Perdagangan Berlanjut

BPS juga mencatat impor Indonesia Maret 2021 mencapai US$ 16,79 miliar, naik 26,55% dibandingkan Februari 2021 atau naik 25,73% dibandingkan Maret 2020.

Impor migas Maret 2021 senilai US$ 2,28 miliar, naik 74,74% dibandingkan Februari 2021 atau naik 41,87% dibandingkan Maret 2020. Sementara impor nonmigas Maret 2021 senilai US$14,51 miliar, naik 21,30% dibandingkan Februari 2021 atau naik 23,52% dibandingkan Maret 2020.

Tiga negara pemasok barang impor nonmigas terbesar selama Januari–Maret 2021 adalah Tiongkok US$ 12,04 miliar (31,48%), Jepang US$ 3,13 miliar (8,19%), dan Korea Selatan US$ 2,34 miliar (6,12%). Impor nonmigas dari ASEAN US$ 7,16 miliar (18,71 persen) dan Uni Eropa US$ 2,41 miliar (6,31%).

Sumber: BeritaSatu.com