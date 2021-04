Bursa Asia Ditutup Mixed, Sentimen Vaksin Masih Menekan Pasar

Kamis, 15 April 2021 | 15:12 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia bergerak mixed pada penutupan perdagangan hari ini, Kamis (15/4/2021). Data tenaga kerja Australia bulan Maret lebih baik dari perkiraan.

Nikkei 225 Tokyo naik 0,07%, Indeks Komposit Shanghai turun 0,52%, Hang Seng Hong Kong turun 0,55%, S&P/ASX 200 Australia naik 0,51%, Kospi Korea Selatan naik 0,38%.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Australia, angka pengangguran Australia ada di 5,6%, lebih rendah dari estimasi survei Reuters di 5,7%. Data BPS Australia juga menunjukkan jumlah pekerjaan bertambah 70.700, jauh di atas prediksi Reuters di angka 35.000.

Di AS, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) menunda keputusan terkait vaksin Covid-19 Johnson and Johnson yang menyebabkan pembekuan darah di enam perempuan. Sebelumnya Badan Administrasi Makanan dan Obat-obatan AS meminta penundaan sementara vaksin J&J.

Pengumuman tersebut memicu aksi jual saham yang sensitif pada pembukaan kembali ekonomi seperti maskapai penerbangan dan operator pelayaran.

Sumber: CNBC.com