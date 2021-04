Tidak Dapat Insentif PPnBM, Ini Strategi Mitsubishi Jualan New Pajero Sport

Kamis, 15 April 2021 | 18:31 WIB

Oleh : Herman / EHD

Jakarta, Beritasatu.com – Mitsibishi New Pajero Sport tidak ikut menikmati kebijakan relaksasi Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPNBM) untuk kendaraan bermotor. Ini lantaran tingkat komponen dalam negeri (TKDN) New Pajero Sport belum memenuhi yang disyaratkan pemerintah dalam program insentif PPnBM tersebut.

Group Head of Regional Sales PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) Budi Daulay mengungkapkan, meskipun harga New Pajero Sport tidak ikut turun seperti kendaraan lain yang menikmati relaksasi PPnBM, namun MMKSI telah menyiapkan beberapa program yang membuat harga New Pajero Sport tetap bisa bersaing dengan para kompetitor. Beberapa program tersebut juga diberikan selama penyelenggaraan Indonesia International Motor Show (IIMS) 2021 yang diselenggarakan pada 15 – 25 April 2021.

BACA JUGA Di IIMS Hybrid 2021, Mitsubishi Targetkan Penjualan 600 Unit

“Terkait dengan Pajero Sport, memang tidak ikut dalam program PPnBM. Tetapi untuk memberikan satisfied dan apresiasi kepada konsumen, kita memberikan program khusus di IIMS ini ada cashback sampai dengan Rp 15 juta. Ditambah bila menggunakan paket leasing dari Dipo Star Finance dapat tambahan pilihan tabungan emas senilai Rp 5 juta atau bunga 0% selama 1 tahun,” kata Budi Daulay dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (15/4/2021).

Program lainnya untuk New Pajero Sport yaitu gratis kaca film V-Kool, garansi kendaraan 100.000 km / 3 tahun, gratis biaya jasa (sesuai dengan service manual book) hingga 50.000 km atau 4 tahun untuk seluruh varian, dan gratis paket Smart Silver untuk perawatan/servis berkala hingga 50.000 km atau 4 tahun.

Di IIMS Hybrid 2021, MMKSI menargetkan total penjualan 600 unit, di mana 20% penjualannya disumbang oleh New Pajero Sport. Pada booth virtual, Mitsubishi Motors juga menampilkan New Pajero Sport sebagai sorotan utama. New Pajero Sport ditampilkan dengan desain 3D dan fitur 360o, video dan juga e-brochure/ catalog, agar konsumen bisa mengakses informasi secara lebih lengkap dan lebih dalam baik secara eksterior, interior serta fitur-fitur unggulan.

BACA JUGA IIMS Hybrid 2021 Batasi Pengunjung Maksimal 25%

Semengtara itu terkait Xpander dan Xpander Cross yang mendapat relaksasi PPnBM, General Manager of Sales and Marketing Divison MMKSI Amiruddin menyampaikan, pihak Mitsubishi akan berupaya meningkatkan kapasitas produksi, guna memenuhi permintaan yang meningkat. “Kami berusaha semaksimal untuk meningkatkan volume. Kami juga meminta diler kami untuk berkomunikasi intens kepada pelanggan mengenai tanggal penerimaan mobil mereka,” kata Amiruddin.

Sumber: BeritaSatu.com