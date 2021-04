Ada Sinyal Perbaikan, BEI Optimistis IPO di 2021 Bisa Capai 50 Emiten

Kamis, 15 April 2021 | 19:32 WIB

Oleh : Lona Olavia / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Kepala Divisi Layanan dan Pengembangan Perusahaan Tercatat PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Saptono Adi Junarso, menyebutkan, hingga 15 April 2021, sudah 15 emiten baru listing di BEI. Sedangkan, per 12 April 2021, terdapat 20 perusahaan dalam proses evaluasi pencatatan saham BEI.

Di mana, 3 perusahaan berasal dari sektor Basic Materials, 2 dari sektor Industrials, 1 dari sektor Consumer Non-Cyclicals, 6 dari sektor Consumer Cyclicals, 3 dari sektor Properties & Real Estate, 3 dari sektor Technology, dan 2 dari sektor energy.

Sementara, 5 perusahaan masuk ke skala kecil dengan aset dibawah Rp 50 miliar, 11 skala menengah dengan aset Rp 50 miliar hingga Rp 250 miliar, dan 4 skala besar dengan aset diatas Rp 250 miliar. BEI masih menunggu perusahaan BUMN maupun entitas anak BUMN untuk masuk bursa.

“Di 2021 per hari ini sudah 15 perusahaan tercatat di BEI. Sinyal perbaikan sudah mulai kelihatan dari sisi nilai saham yang dicatatkan sudah capai lebih dari Rp 3 triliun, artinya per perusahaan lebih dari Rp 200 miliar dan ini meningkat beberapa tahun terakhir. Tahun 2019 tertinggi di kuartal I Rp 2 triliun, namun 2020 karena pandemi jadi turun. Jadi, saat ini sudah ada sinyal perbaikan yang kami harapkan terus membaik sampai akhir tahun, targetnya Rp 30 triliun, kemungkinan bisa reach ke Rp 50 triliun lebih,” imbuhnya dalam acara Zooming With Primus dengan topik "IPO dan Momentum Pemulihan Ekonomi" yang disiarkan secara langsung di BeritaSatu TV, Kamis (15/4/2021).

Tahun lalu, Saptono menyebutkan, BEI mencatatkan penurunan aktivitas IPO dengan total emiten baru 2020 sebanyak 51 perusahaan, lebih sedikit dibandingkan tahun lalu sebanyak 55 perusahaan.

Berdasarkan nilai emisi, akumulasinya juga tercatat menurun yaitu hanya Rp 5,2 triliun, atau jauh berada di bawah capaian tahun lalu yang mencapai Rp 15 triliun.

Meski begitu, Indonesia menduduki peringkat ke-6 di dunia, di bawah bursa Shanghai yang mencatatkan 180 IPO, Nasdaq dengan 119 IPO, Shenzhen 115 IPO, Hongkong 99 IPO, dan Jepang 54 IPO.

Di sisi lain, untuk mendorong minat perusahaan untuk IPO, BEI, sambungnya sedang merevisi peraturan untuk memudahkan proses IPO, termasuk untuk papan utama dan pengembangan.

Selain itu, otoritas juga terus melakukan sosialisasi dan awareness untuk melihat kembali peraturan dengan memperhatikan perkembangan di bursa-bursa lain.

“Sehingga kami bisa menjadi bursa yang menarik di salah satu bursa ASEAN lainnya, karena sekarang ini kita tidak bisa bicara Indonesia sebagai sebuah negara, tapi merupakan bagian kawasan ASEAN yang terintegrasi,” ungkap Saptono.

Sumber: BeritaSatu.com