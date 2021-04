Pertama Kalinya, Dow Tembus Level Psikologis 34.000 Ditopang Data Ekonomi

Jumat, 16 April 2021 | 06:04 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

New York, Beritasatu.com - Bursa AS Wall Street naik ke mencetak rekor pada Kamis atau Jumat WIB (16/4/2021) setelah perusahaan-perusahaan utama melaporkan pendapatan yang kuat dan data ekonomi menunjukkan rebound dalam belanja konsumen dan lapangan pekerjaan.

Dow Jones Industrial Average naik 305,10 poin, atau 0,9% tembus level psikologis baru 34.035,99. S&P 500 naik 1,1% menjadi 4.170,42, mencapai rekor tertinggi. Nasdaq Composite menguat 1,3% menjadi 14.038,76.

Saham teknologi rebound karena imbal hasil obligasi turun. Saham Facebook, Amazon, Apple, Netflix, dan Alphabet naik lebih dari 1%. Imbal hasil obligasi AS 10-tahun turun 8 basis poin di bawah 1,56%. Di awal tahun, tingginya suku bunga menyebabkan investor membuang saham yang berorientasi pada pertumbuhan.

Penjualan ritel melonjak 9,8% pada Maret karena stimulus tambahan membuat belanja konsumen melonjak, Departemen Perdagangan melaporkan Kamis (15/4/2021). Angka itu melampaui perkiraan Dow Jones yang naik 6,1%.

Sebuah laporan terpisah pada Kamis menunjukkan bahwa pengajuan pertama kali asuransi pengangguran turun ke level terendah sejak Maret 2020. Departemen Tenaga Kerja melaporkan 576.000 klaim pengangguran baru untuk pekan yang berakhir 10 April. Ekonom yang disurvei oleh Dow Jones memperkirakan total 710.000.

“Ini adalah prestasi yang monumental jika Anda mengingat kembali tahun lalu,” kata Kepala Strategi LPL Financial, Ryan Detrick.

"Kecepatan dan ketahanan pemulihan ekonomi ini tidak seperti apa pun yang pernah kami lihat dan ini membantu saham di titik tertinggi sepanjang masa."

Saham UnitedHealth naik 3,8% setelah kinerjanya melampaui perkiraan analis dan perusahaan asuransi kesehatan itu menaikkan target kinerja 2021. Saham Pepsi naik 0,1% setelah pembuat minuman ringan mengatakan penjualan kuartal terakhir naik hampir 7%, melampaui perkiraan.

Saham Citigroup menghapus kenaikan di awal sesi dan ditutup turun 0,5%. Saham Bank of America naik karena laba kuartal lalu melesat melewati analis karena booming hasil perdagangan dan investasi perbankan serta pelepasan cadangan kerugian pinjaman. Saham Coinbase ditutup turun 1,7% dalam perdagangan yang tidak stabil.

BPOM AS (Food and Drug Administration/FDA) pada Selasa (13/4/2021) menunda sementara pemberian vaksin Covid-19 Johnson and Johnson (J&J) setelah enam orang di AS mengalami pembekuan darah.

Sumber: CNBC