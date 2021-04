Minyak Dekati Level Tertinggi 1 Bulan karena Permintaan Diproyeksi Meningkat

Jumat, 16 April 2021 | 06:41 WIB

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak naik pada perdagangan Kamis (15/4/2021) tetapi masih bertahan di dekat level tertinggi 1 bulan setelah Badan Energi Internasional (IEA) meningkatkan perkiraan permintaan karena ekonomi pulih dari pandemi.

Minyak mentah Brent naik 0,54% menjadi US$ 66,94 per barel per barel, setelah naik 4,6% pada Rabu (14/4/2021) dan ditutup pada level tertinggi sejak 17 Maret.

Kontrak berjangka West Texas Intermediate AS naik 0,49% menjadi US$ 63,46 per barel, setelah menguat 4,9% di sesi sebelumnya.

Persediaan minyak mentah AS turun 5,9 juta barel pekan lalu, Administrasi Informasi Energi (EIA) mengatakan Rabu, lebih dari dua kali lipat dari ekspektasi analis penurunan 2,9 juta barel. Stok minyak mentah Pantai Timur mencapai rekor terendah.

Sementara pasokan bensin ke pasar minggu lalu, indikator konsumsi bahan bakar AS, meningkat menjadi 8,9 juta barel per hari (bph), level tertinggi sejak Agustus, kata laporan EIA.

Permintaan dan pasokan minyak global akan seimbang kembali pada paruh kedua tahun ini setelah permintaan tertekan pada tahun2020 karena pandemi Covid-19, menurut laporan bulanan IEA. Produsen kemungkinan perlu menaikkan produksi 2 juta bpd lagi untuk memenuhi permintaan.

Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC), yang telah menahan pasokan bersama-sama dengan produsen lain termasuk Rusia, minggu ini menaikkan perkiraan permintaan minyak global 2021.

OPEC memperkirakan permintaan naik 70.000 barel per hari dari perkiraan bulan lalu dan permintaan global kemungkinan naik 5,95 juta barel per hari pada 2021.

