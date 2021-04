Harga Emas Dekati Rekor Tertinggi 1 Bulan karena Penurunan Imbal Hasil

Jumat, 16 April 2021 | 07:01 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com- Harga emas melonjak ke level tertinggi lebih dari 1 bulan pada akhir perdagangan Kamis atau Jumat pagi WIB (16/4/2021) karena imbal hasil obligasi pemerintah AS merosot meskipun data ekonomi AS lebih baik dari perkiraan. Hal ini mendorong investor ke logam kuning sebagai perlindungan terhadap kemungkinan inflasi di waktu mendatang.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Juni di divisi Comex New York Exchange, melejit US$ 30,5 atau 1,76% menjadi US$ 1.766,80 per ons. Harga emas berjangka kembali bertengger di atas level psikologis US$ 1.750 setelah berada di bawah tingkat tersebut sejak sepekan lalu. ​​​​

Hal lain yang membuat emas menarik bagi pemegang mata uang lainnya, karena pelemahan dolar setelah sebelumnya merosot ke level terendah 4 minggu. Penurunan imbal hasil obligasi pemerintah AS 10 tahun yang dijadikan acuan meningkatkan daya tarik emas lebih lanjut.

Emas sempat memangkas kenaikannya setelah data AS menunjukkan rebound dari perkiraan dalam penjualan ritel Maret. Sementara klaim awal mingguan untuk tunjangan pengangguran negara turun ke level terendah sejak pertengahan Maret 2020. Departemen Perdagangan AS melaporkan penjualan ritel AS meningkat 9,8% pada Maret, menyusul penurunan 2,7% pada Februari. Sementara itu Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan bahwa 576.000 orang mengajukan klaim awal pengangguran selama pekan yang berakhir 10 April, jauh lebih rendah dari 769.000 klaim yang diajukan pada minggu sebelumnya.

Harga emas juga mendapat dukungan dari meningkatnya ketegangan geopolitik AS dan Rusia ketika AS mengusir beberapa diplomat Rusia dan memberikan sanksi kepada beberapa perusahaan Rusia atas peretasan SolarWinds.

Ketua Federal Reserve (Fed) Jerome Powell mengatakan pada Rabu (14/4/2021) ekonomi AS semakin cepat memasuki musim semi. Namun Powell dan pejabat Fed lainnya mengatakan prakiraan ekonomi yang lebih cerah dan periode singkat inflasi yang lebih tinggi tidak mempengaruhi kebijakan moneter. Bank sentral akan mempertahankan dukungannya sampai krisis selesai.

"Pasar bertaruh bahwa akan ada persyaratan besar mendanai kenaikan inflasi dan Federal Reserve yang tidak terlalu khawatir tentang inflasi menjadi masalah serius saat ini," kata Kepala Strategi Komoditas TD Securities, Bart Melek.

Harga logam mulia lainnya, perak pengiriman Mei naik 44 sen atau 1,72% menjadi US$ 25,964 dolar AS per ons. Platinum pengiriman Juli naik US$ 22,8 atau 1,94% menjadi US$ 1.200,2 per ons.

