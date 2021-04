Ramadan, Tiki Incar Kenaikan Volume Pengiriman 15%

Jumat, 16 April 2021 | 14:27 WIB

Oleh : Lona Olavia / WBP

Jakarta, Beritasatu.com- Perusahaan jasa logistik, PT Citra Van Titipan Kilat (Tiki) menargetkan, jumlah volume pengiriman selama bulan Ramadan tahun ini dapat meningkat 10%-15% dibandingkan bulan biasanya.

“Ada pembatasan tidak boleh mudik, jadi Tiki siap mendistribusikan barang yang dibutuhkan. Masyarakat kan tidak boleh pulang kampung, kangen makanan di daerahnya, dan ingin memberikan hadiah untuk orang tua di daerahnya, makanya kami melakukan banyak promo-promo di Ramadan ini supaya ada kenaikan volume pengiriman 10%-15%,” ucap Direktur Utama TIKI Yulina Hastuti, Jumat (16/4/2021).

Pada periode Ramadan tahun lalu, jenis pengiriman yang banyak adalah kebutuhan pokok, alat dan makanan kesehatan, fashion hingga aksesoris. Adapun tujuan pengiriman didominasi wilayah Jabodetabek, Jawa, Bandung, Surabaya, Medan, Makassar, Palembang, Pekanbaru, Bandar Lampung, Padang, Balikpapan, dan Banjarmasin.

Untuk mengejar target di bulan Ramadan tahun ini, Tiki sudah memiliki berbagai rencana pemasaran misalnya, promo harga kompetitif yakni Same Day Service Kuliner Nusantara (SDS KITA) mulai dari Rp 25.000 per kilogram (kg) yang memudahkan para pecinta makanan untuk menikmati beragam kuliner nusantara. Ini berlaku untuk pengiriman kuliner dari kota-kota besar di Indonesia ke wilayah Jabodetabek, dengan periode mulai dari 5 April – 16 Mei 2021.

Lalu, promo Tiki Putar, layanan instant courier untuk wilayah Jabodetabek dengan garansi waktu pengantaran hingga 3 jam dengan tarif Rp 15.000 per 2 kg dan jaminan uang kembali. Selain itu, promo tarif City Courier Jabodetabek- One Night Service (ONS) Rp 12.000 per kg, dan Regular (REG) Rp 8.000 per kg.

“Kami juga buat kegiatan webinar yang menyasar UMKM kuliner membahas topik seputar usaha kuliner di bulan Ramadan. Lalu mengedukasi pelanggan untuk beralih ke fasilitas online booking untuk mempermudah transaksi pelanggan, yaitu antara lain dengan layanan Jempol,” tambah Yulina.

Sementara terkait ekspansi, Tiki dikatakan Yulina menargetkan perluasan jaringan dan penambahan gerai. Saat ini, Tiki sudah memiliki 4.000 agen dan gerai, serta 5.000 armada. “Agen di Jakarta dan daerah sudah ada 4.000 dan ditargetkan tahun ini bertambah 15%-20%. Kalau armada ditargetkan naik 15%,” sebut dia.

Saat ini, Tiki memiliki empat fasilitas drive thru di mana tiga berada di DKI Jakarta (Tiki Pemuda, Tiki Duren Tiga dan Tiki TB Simatupang), dan satu di Pekanbaru.

