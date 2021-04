Morris Garages Perkenalkan MG ZS EV di IIMS Hybrid 2021

Jumat, 16 April 2021 | 20:00 WIB

Oleh : Sanya Dinda / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Morris Garages yang resmi hadir di Indonesia awal tahun 2020 lalu kini resmi unjuk gigi di area pameran otomotif bertaraf internasional, IIMS Hybrid 2021 yang digelar di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, pada tanggal 15 – 25 April 2021.

Tantangan serta kondisi ekonomi yang disebabkan pandemi tidak menyurutkan semangat merek bernilai warisan Inggris ini untuk tetap bersaing melalui kualitas desain, handling yang penuh presisi, tenaga terdepan, serta keselamatan tanpa kompromi yang secara kolektif disebut Brit Dynamic.

Berhasil meraih sukses sepanjang tahun 2020, serta model flagship-nya, MG HS, yang sempat mengalami sold-out di penghujung tahun, General Director MG Motor Indonesia, Donald Rachmat,Optimis mencetak angka penjualan yang lebih optimal lagi melalui partisipasinya di ajang IIMS.

Di benua Eropa dan Australia, MG sukses menorehkan prestasi dengan masuk daftar 10 besar merek mobil terfavorit. Di Australia, MG penjualan MG pada 2020 tumbuh 83% dibandingkan 2019. Begitu Pula di Thailand, dimana sepanjang 2020, MG menjadi satu-satunya merek mobil yang mengalami peningkatan penjualan sebesar 7%.

BACA JUGA Wuling Berpartisipasi di IIMS Hybrid 2021

Sementara itu di Indonesia, MG mendapatkan predikat The Best Medium SUV untuk MG HS dari GridOto Awards 2020, serta menjadi The Most Favorite Newcomer Brand pada ajang IIMS Virtual tanggal 18 – 28 Februari 2021 lalu.

“Meningkatkan awareness dan pelayanan MG terhadap konsumen di Indonesia adalah tugas yang akan terus kami lakukan, di antaranya melalui kerja sama yang kami bangun bersama 7 mitra dealer yang hingga hari ini sudah menghadirkan 14 titik outlet resmi MG dari Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Malang, Medan, Makassar, hingga Manado, dan akan terus berkembang sampai 30 outlet di seluruh Indonesia sepanjang 2021. Kepercayaan yang diberikan oleh seluruh pihak akan terus memastikan kesuksesan MG hingga masa mendatang melalui pelayanan terbaik yang kami berikan terhadap konsumen,” ucap Donald, Jumat (16/4/2021).

Upaya teranyar adalah dengan berpartisipasi di IIMS Hybrid 2021. Hadir dengan tema Recharge Your Life, MG menyapa seluruh pecinta otomotif dengan dua SUV unggulannya, yaitu MG ZS dan MG HS.

Di dalam kesempatan yang sama, MG juga memperkenalkan SUV terbarunya, yakni MG ZS EV, yang diharapkan semakin mendorong segenap penduduk Indonesia turut ambil bagian dalam penggunaan energi hijau dan terbarukan yang aman untuk lingkungan.

Sementara itu, Marketing & PR Director MG Motor Indonesia, Arief Syarifudin, juga menyampaikan rasa optimisnya untuk dapat meredefinisi ekspektasi pecinta otomotif Tanah Air melalui kehadiran MG ZS EV.

BACA JUGA Ruang Konservasi Benda Seni di Istana Kepresidenan Diresmikan

“Dari generasi klasik hingga generasi Z, logo oktagonal MG tetap bertahan menjadi simbol—sebuah ikon yang mewakili nuansa nikmat berkendara yang fun, exciting, dan one-of-a-kind. Melalui teknologi yang ditanamkan pada MG ZS EV, pengalaman berkendara yang selalu terkoneksi dan berenergi hijau mampu diwujudkan, hingga mampu meraih posisi istimewa sebagai mobil terfavorit di Eropa dan Australia. Selain memuaskan untuk dikendarai dan aman untuk lingkungan, MG ZS EV juga telah meraih rating bintang 5 dari uji keselamatan ANCAP dan Euro NCAP, serta bersertifikasi IP67 sehingga aman untuk dikendarai dan menjadikan MG ZS EV pilihan terbaik untuk mobil listrik masa depan,” ucap Arief.

Bertema Recharge Your Life, MG ingin menyuntikkan semangat baru dalam pengalaman berkendara bagi pecinta kendaraan roda empat di Indonesia. Selain memperkenalkan teknologi elektrik, MG juga menghadirkan teknologi i-SMART yang akan semakin menyempurnakan nikmat dan nyamannya pengalaman berkendara.

Menjadi manufaktur kendaraan yang memiliki ragam teknologi terdepan, MG semakin yakin perjalanannya di Indonesia akan menuju kesuksesan hingga masa mendatang.

Selama IIMS Hybrid 2021 berlangsung, MG mengundang seluruh pecinta otomotif untuk mengunjungi MG yang terletak di Hall A, booth nomor 5 dari 15 – 25 April 2021 untuk merasakan sendiri betapa istimewanya rangkaian SUV yang ditawarkan MG dan bahkan dapat melakukan test drive untuk ketiga line-up yang dipamerkan di arena IIMS.

Spesial di ajang IIMS ini, para pengunjung juga berkesempatan untuk mendapatkan promo khusus melalui program MG UpGreat Deal berupa gratis biaya perawatan hingga 100.000 km atau 5 tahun, termasuk suku cadang dan jasa serta Hygiene Healthy Kit yang terdiri dari Air Purifier dan Car UV LED Sterilamp. Lebih lanjut, berbagai keuntungan lainnya seperti cicilan dengan bunga 0% selama 3 tahun, garansi lima tahun tanpa batasan kilometer, hingga voucher Thule sebesar sekitar Rp 2 juta juga tersedia yang memungkinkan para calon pelanggan untuk berhemat hingga puluhan juta rupiah.

Sumber: BeritaSatu.com