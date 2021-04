Wall Street Kembali Ukir Rekor Ditopang Sentimen Pemulihan Ekonomi

Sabtu, 17 April 2021 | 05:13 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Ilustrasi bursa saham AS Wall Street. (Foto: AFP)

New York, Beritasatu.com - Wall Street ditutup menguat pada perdagangan Jumat (17/4/2021) ditopang laporan keuangan yang positif dari emiten-emiten besar dan data ekonomi yang solid.

Dow Jones ditutup menguat 0,5% ke level tertinggi 34.200,67. S&P 500 juga menguat 0,4% ke rekor penutupan di 4.185,5. Nasdaq naik 0,1% ke 14.052,3.

Wall Street kembali menutup pekan di zona hijau. Tiga indeks acuan menguat di atas 1%, S&P 500 dan Dow Jones menguat selama empat hari berturut-turut, sementara Nasdaq naik tiga pekan beruntun.

Laporan keuangan Morgan Stanley melebihi perkiraan analis, tetapi sahamnya justru turun 2,8%. PNC Financial naik 2% setelah mengumumkan laporan keuangan triwulan pertama 2021.

Sentimen investor dipengaruhi sejumlah data positif. Indeks sentimen konsumen yang diukur University of Michigan naik ke level tertinggi dalam setahun terakhir ke 86,5 pada pertengahan April, lebih tinggi dibanding bulan Maret 84,9.

Gubernur bank sentral Christopher Waller optimistis perekonomian AS bakal melesat, tetapi sekarang dirasa belum perlu memperketat kebijakan.

Penjualan ritel AS naik 9,8% ditopang pembagian stimulus Covid-19 bagi warga AS, lebih baik dari estimasi Dow Jones di 6,1%. Kementerian Tenaga Kerha AS melaporkan angka pengagguran bertambah 576.000 sepanjang pekan lalu, terendah sejak Maret 2020.

